Pobladores de Ostuacán amenazan con linchar a presuntos responsables del feminicidio de abuela y su nieta

Policía olvida las llaves y abre la patrulla con un alambre en León. Foto: Pexels.

La noche de este sábado, un grupo de pobladores de Ostuacán, Chiapas, intentó linchar a los dos presuntos responsables del doble feminicidio de una abuela y su nieta.

Fue alrededor de las 7 de la noche que la Fiscalía General del Estado (FGE) Chiapas detuvo a dos sujetos y los iba a trasladar a Tuxtla Gutiérrez cuando los pobladores cerraron el paso a la unidad y bajaron a los presuntos culpables para lincharlos frente a la Presidencia Municipal. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

¿Qué pasó con Mirian y Ariana?

Fue el pasado 20 de octubre cuando pobladores reportaron la desaparición de Mirian Cruz Alpuche, de 47 años, y su nieta Ariana Scarlett Velázquez Cruz, de 12 años. Un día antes, alrededor de las 14:00 horas, ambas salieron de su domicilio en el barrio San Miguel y viajaron en cuatrimoto a su rancho en la Ribera Tanchichal, a unos 30 minutos de la cabecera municipal, para atender el parto de una vaca.

Sin embargo, 30 horas después los vecinos se percataron de que tanto Mirian como Ariana no regresaron a casa a dormir, por lo que avisaron a sus familiares y a las autoridades, quienes les dijeron que debían esperar 72 horas para que procediera la denuncia.

El primer hallazgo fue el cuerpo sin vida de Mirian, alrededor de las 5:30 horas del miércoles 21 de octubre. Dos días después, y tras cuatro horas de intensa búsqueda, el viernes por la mañana fue hallado enterrado el cuerpo de Ariana, a 600 metros de donde abandonaron el cuerpo de Mirian y a 200 del río.

Mientras que este sábado, el fiscal general Jorge Luis Llaven informó que, de acuerdo con los resultados de la necropsia de ley, Mirian falleció por una hemorragia aguda secundaria a sección de grandes vasos en el cuello, es decir, tenía lesiones en la parte del cuello con un objeto punzocortante que utilizó el victimario.

Respecto a la niña de 12 años, acotó que su muerte fue con asfixia mecánica por estrangulamiento, también con lesiones post mortem, un traumatismo craneoencefálico severo, o sea, fue golpeada en la cabeza, así como algunas lesiones de forcejeo de defensa, además de agresión sexual.

Al respecto, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, pidió a través de sus redes sociales al pueblo de Ostuacán que está congregado en el Parque Central que se aplicará la ley, pues si hacen justicia por su propia mano, traerán consecuencias legales para personas inocentes.

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