Vance baja a categoría 1, pero estos 4 estados siguen en alerta

Vance se degradó a categoría 1. Foto: Cuartoscuro/CNPC

Vance se debilitó y ya es huracán categoría 1, pero su trayectoria mantiene el pronostico de lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

¿Qué estados se verán más afectados?

El centro del huracán Vance se localizó a 540 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 640 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de hasta 185 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el nor-noroeste a nueve kilómetros por hora.

¡Buenas tardes! De acuerdo con información de @conagua_clima, te compartimos los sistemas meteorológicos que estarán presentes esta noche en territorio nacional:



🌀 Circulación ciclónica

🌀 Vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera

🔻 Canales de baja presión

💨 Corriente… pic.twitter.com/V7a9xs7nic — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 25, 2026

Por la influencia del ciclón, se pronosticaron lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en el suroeste de Guerrero, el centro y la costa de Michoacán, Colima, así como en el oeste y suroeste de Jalisco.

Protección Civil alerta por posibles inundaciones

Por las fuertes lluvias, Vance podría ocasionar:

Inundaciones y deslaves

Las rachas de viento podrían derribar árboles y postes

También existe riesgo de que el oleaje ingrese a zonas bajas de la costa

⚠️ Sus lluvias pueden provocar inundaciones y deslaves; el viento, caída de árboles y postes; y el oleaje, ingreso del mar a zonas bajas.

🚫 Evita acercarte a playas y escolleras, y suspende actividades en el mar por el oleaje elevado.⁰🚷 No cruces arroyos ni corrientes de agua… — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 24, 2026

Lluvias en otros estados

Además de los efectos asociados a Vance, Protección Civil reportó lluvias muy fuertes en las regiones noreste, este, sur y suroeste de Chihuahua, donde también se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de la entidad.

Para esta noche también se pronosticaron chubascos y lluvias fuertes en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país, debido a la interacción de distintos sistemas meteorológicos.

CDMX con ambiente fresco

En su último reporte, la Conagua indicó que en la Ciudad de México (CDMX) el ambiente será fresco y templado, sin lluvias. En tanto en el Estado de México (Edomex) se podrían presentar lluvias en zonas como Valle de Bravo, Toluca o Tejupilco.

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