Vance baja a categoría 1, pero estos 4 estados siguen en alerta
También existe riesgo de que el oleaje ingrese a zonas bajas de la costa.
Vance se debilitó y ya es huracán categoría 1, pero su trayectoria mantiene el pronostico de lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
¿Qué estados se verán más afectados?
El centro del huracán Vance se localizó a 540 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 640 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de hasta 185 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el nor-noroeste a nueve kilómetros por hora.
Por la influencia del ciclón, se pronosticaron lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en el suroeste de Guerrero, el centro y la costa de Michoacán, Colima, así como en el oeste y suroeste de Jalisco.
Protección Civil alerta por posibles inundaciones
Por las fuertes lluvias, Vance podría ocasionar:
- Inundaciones y deslaves
- Las rachas de viento podrían derribar árboles y postes
- También existe riesgo de que el oleaje ingrese a zonas bajas de la costa
Lluvias en otros estados
Además de los efectos asociados a Vance, Protección Civil reportó lluvias muy fuertes en las regiones noreste, este, sur y suroeste de Chihuahua, donde también se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de la entidad.
- Para esta noche también se pronosticaron chubascos y lluvias fuertes en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país, debido a la interacción de distintos sistemas meteorológicos.
CDMX con ambiente fresco
En su último reporte, la Conagua indicó que en la Ciudad de México (CDMX) el ambiente será fresco y templado, sin lluvias. En tanto en el Estado de México (Edomex) se podrían presentar lluvias en zonas como Valle de Bravo, Toluca o Tejupilco.
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