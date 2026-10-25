También Concamin y ANTAC: 3 organizaciones se deslindan del paro autotransportista del lunes

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

A la par de la ANTAC, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) llamó a las agrupaciones de autotransportistas de carga a privilegiar el diálogo con las autoridades por sobre el llamado a bloquear este lunes varias carreteras.

Asimismo, destacó que, a través de sus gestiones, “se ha conseguido que el Gobierno federal atienda los planteamientos y problemas del sector, encontrando la disposición de las autoridades y manteniendo comunicación permanente con dichas dependencias”.

¿Por qué algunas asociaciones se deslindan del paro de autotransportistas?

Este sábado, a través de un comunicado, la Concamin destacó que, así como el transporte de carga “es una actividad indispensable para la industria nacional”, “las interrupciones en el transporte pueden tener consecuencias importantes para sectores” como el floricultor, farmacéutico y alimentario, entre otros.

Ello, luego de que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Hamotac), Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C. (Fematrac) y la Integradora de Derechos Convencionales A.C. (Indeco) anunciaron un paro nacional para este 26 de octubre.

Agregó que un bloqueo tiene consecuencias fuera del sector, afectando a empresas, trabajadores, consumidores y a las familias mexicanas, en general, recalcando su disposición de “contribuir, desde la representación de la industria confederada, a la construcción de soluciones que fortalezcan al sector transportista y beneficien a la economía nacional”.

De igual forma, recalcó su llamado a privilegiar el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de las mesas de trabajo, con “una agenda clara, compromisos verificables y mecanismos de seguimiento que permitan avanzar en la atención de los asuntos planteados”.

A la par, la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (AMTRAC) anunció que no participará en las protestas, a la vez que el diálogo debe ser permanente, respetuoso y acompañado de resultados, a la vez que se dijo dispuesta a mantener la comunicación y el trabajo con las autoridades.

“Nuestra organización reitera su compromiso con el diálogo institucional y la construcción de acuerdos con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, convencida de que, mediante el entendimiento y la voluntad de ambas partes, es posible encontrar soluciones a las problemáticas que enfrenta el sector transportista en nuestro país” AMTAC

Además, acotó que “nuestra disposición al diálogo no significa renunciar a nuestros derechos ni dejar de exigir soluciones. Significa que creemos en la búsqueda de acuerdos como primera vía, sin descartar las acciones que, en su momento, sean necesarias para defender al transporte de México”.

No solo la Concamin, también ANTAC

Por otra parte, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) se deslindó de las protestas convocadas para este lunes, “ante la falta de claridad en los planteamientos y la ausencia de propuestas que atiendan de fondo las necesidades de los operadores y del hombre-camión”.

Ello, luego de que acotó que, si bien en un inicio se sumó al llamado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), su “respaldo estaba condicionado a que se tratara de una movilización seria, legítima, formal y fundamentada en propuestas concretas en beneficio del sector”.

“La lucha del transportista no puede responder a protagonismos, intereses ajenos ni conveniencias particulares. Las necesidades del hombre-camión y de los operadores merecen una representación auténtica, responsable y comprometida con resultados concretos” ANTAC

Mientras destacó que toda organización tiene derecho a manifestarse, considera indispensable respaldar cualquier movimiento con objetivos definidos, propuestas viables y un “compromiso genuino con quienes verdaderamente sostienen esta actividad”.

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