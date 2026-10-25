Lula y Bolsonaro cierran campaña en vísperas de la segunda vuelta por la presidencia de Brasil

Foto: Reuters

La segunda vuelta de la campaña a las elecciones presidenciales de Brasil prevista para este domingo terminó con actos multitudinarios del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato ultraderechista, Flávio Bolsonaro, con empate técnico en las encuestas.

Los candidatos centraron su atención en las capitales del sureste del país. El candidato del Partido Trabajador (PT), Lula da Silva, estuvo en Río de Janeiro y más tarde en Sao Paulo, mientras que el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio, movilizó a sus seguidores en Belo Horizonte antes de partir a Río de Janeiro, donde participó en un acto en Barra de Tijuca, según recogió el diario brasileño Globo.

Lula da Silva en Copacabana y Sao Paulo

El actual presidente comenzó su jornada en Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro. Acompañado de la primera dama, Janja da Silva, la congresista Benedita da Silva y más políticos, congregaron a miles de simpatizantes a lo largo del paseo marítimo, donde Lula se paseó en un camión con sonido, saludando a los votantes.

Después del macroevento en Río, el candidato a la reelección se desplazó a la ciudad de Sao Paulo para el cierre oficial de su campaña. El acto principal tuvo lugar en la Avenida Paulista, el principal escenario de manifestaciones políticas de la ciudad, y donde acudió una gran multitud para acompañar a Lula, y debido a la multitud, los coches que transportaban al presidente y a otros invitados no pudieron circular por la avenida.

En su discurso de cierre, el candidato progresista destacó la gran movilización de votantes. “Durante muchos años, ni siquiera los votantes de mayor edad, que participan en campañas políticas, habían visto una movilización social como la que presenciamos en esta segunda vuelta”, recalcando que es la “gente la que se organiza, no los partidos”.

Así, Lula aseguró que está “convencido” de que ganará las elecciones, alegando que la sociedad brasileña quiere un “cambio estructural que haga que Brasil avance por el buen camino”.

Flávio Bolsonaro en Belo Horizonte y Río de Janeiro

El candidato ultraderechista, Flávio Bolsonaro, concentró sus primeras acciones en Belo Horizonte, en el sureste del país, un estado que los analistas políticos consideran como decisivo para las elecciones.

La capital del estado de Minas Gerais fue escenario de una gran caravana de motocicletas organizada por sus simpatizantes, que se había reunido inicialmente en la Plaza de la Libertad. Flávio estuvo acompañado de aliados políticos, como el diputado Nikolas Ferreira y el recién elegido gobernador del estado Cleitinho Azevedo. Sin embargo, no dio ningún discurso en el acto de Belo Horizonte.

Después, el ultraderechista se desplazó hasta Río de Janeiro a un acto en el paseo marítimo de Barra da Tijuca. Allí, paseó en camión saludando a una gran multitud de seguidores, junto a Ferreira, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y el gobernador electo de Río de Janeiro, Douglas Ruas.

Durante el evento, el candidato ultraliberal agradeció a sus simpatizantes su apoyo y se mostró confiado en su victoria en la segunda vuelta, asegurando que mañana “Brasil ya tendrá un nuevo presidente” y finalizó su discurso pidiendo al público un rezo al Padrenuestro.

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