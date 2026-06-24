Elefante de Africam Safari y delfín Hidalgo pronostican al ganador del México vs Chequia; ¿a quién eligieron?

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¿Volverán a acertar en el juego de México? foto: Cuartoscuro | AFP | Getty Images

Un elefante y un delfín dieron su pronóstico sobre el ganador del próximo partido entre México y Chequia en el Mundial 2026, que se llevará a cabo este 24 de junio a las 19:00 horas.

Aunque ambos animales no ven los encuentros de la justa deportiva, han sido consultados por sus cuidadores para elegir al posible ganador del próximo partido de la Selección Mexicana.

¿Cuál fue la elección del elefante en el Chequia vs México?

🐘🇲🇽 Mañana México vuelve a la cancha y nuestra #AlineacionSalvaje ya hizo su elección para el partido… y considerando que ha acertado sus dos pronósticos anteriores, quizá valga la pena poner atención. 👀​​✨

¿Crees que volverá a acertar? pic.twitter.com/s3RWqWW3Td — Africam Safari (@AfricamSafari) June 23, 2026

En su participación, el elefante de Africam Safari de Puebla eligió a la Selección de México como ganadora del partido de este miércoles.

Cabe mencionar que, para la elección, al ejemplar asiático se le colocaron dos costales con comida, ambos iguales, con la única diferencia de que cada uno tenía la bandera de cada país y una pequeña cancha con alimento a un lado para motivarlo.

Cuando el elefante se acerca al alimento, del primer costal del que saca el alimento se considera el país ganador.

En esta ocasión, el paquidermo tardó unos momentos en elegir el costal de México, pero, finalmente, se decantó por esta opción.

En los dos juegos anteriores de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 se realizó la misma dinámica con el elefante y, en ambas ocasiones, el pronóstico del gigante fue a favor del cuadro dirigido por Javier Aguirre.

¿Cuál es la predicción del delfín Hidalgo?

Un trabajador del parque acuático Dolphin Discovery en Quintana Roo le preguntó directamente al delfín Hidalgo quién ganaría el encuentro entre ambos equipos.

Cuando se le preguntó por la opción de Chequia, Hidalgo negó con la cabeza, y cuando se le mencionó a México, respondió afirmativamente. Se trata de la séptima predicción del delfín durante esta justa mundialista.

El pronóstico de este mamífero coincide con el del elefante, al señalar que la Selección Mexicana ganará el partido de este miércoles.

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