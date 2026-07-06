Jordan Henderson, jugador de Inglaterra, sufre grave lesión en festejos por triunfo ante México: video

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Jordan Henderson se lesionó… ¡aún sin jugar en México! | Foto: AFP

Jordan Henderson, mediocampista de la Selección de Inglaterra, no jugó un solo minuto en el Estadio Ciudad de México durante los octavos de final del Mundial; sin embargo, terminó la noche del lunes 6 de julio con una grave lesión en la muñeca, producto de los festejos por la victoria inglesa.

El jugador fue trasladado en camilla al hospital, y el cuerpo médico del equipo confirmó que se trata de una lesión seria que podría dejarlo fuera del duelo de cuartos de final ante Noruega del próximo 11 de julio, de acuerdo con Claro Sports.

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Jordan Henderson sufrió una fuerte caída mientras celebraba con la afición, luego de brincar la barrera publicitaria tras la victoria de Inglaterra. pic.twitter.com/NSkvTM2keF — Claro Sports (@ClaroSports) July 6, 2026

¿Cómo se lesionó Jordan Henderson tras el México vs Inglaterra?

Una vez que terminó el partido entre México e Inglaterra, Jordan Henderson corrió a celebrar con su equipo en la cabecera sur del estadio, donde los aficionados ingleses se juntaron para apoyar al conjunto de los “Tres Leones“.

El jugador del Brentford se resbaló al intentar regresar al terreno de juego y cayó sobre su brazo, lo que generó preocupación por una posible fractura, según Claro Sports.

Jordan Henderson slowed down video. he snapped his arm. pic.twitter.com/jIeC8RIJcU — 🇬🇧 (@ceidwadol) July 6, 2026

Después de los festejos en el Estadio Ciudad de México, que incluyó un cántico de “Wonderwall” junto a la afición, Henderson fue retirado en camilla y trasladado al hospital para realizar más estudios médicos.

Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, confirmó en conferencia de prensa que el exjugador de Liverpool se lesionó la muñeca y fue trasladado al hospital.

“Es una noche muy especial para nosotros. Tengo sentimientos encontrados: estoy agotado y emocionado, pero también triste porque Jordan se lesionó la muñeca y está en el hospital… Se lesionó la muñeca y parece bastante grave“. Thomas Tuchel

El momento en que Jordan Henderson se lesionó | Foto: Reuters

El entrenador enfatizó que la lesión ocurrió en medio de la euforia tras la eliminación de México, un partido intenso que exigió a todo el plantel y donde los europeos se impusieron 3-2, y lamentó que pueda ser baja.

Hasta el momento, Henderson había disputado seis minutos en el Mundial 2026, en el partido de fase de grupos ante Panamá. No jugó en el duelo contra México y recibió una tarjeta amarilla.

¿Qué sigue para Inglaterra en el Mundial?

Luego de vencer a México en los octavos de final del Mundial, Inglaterra encarará los cuartos de final contra la Noruega de Erling Haaland.

Inglaterra y Noruega se verán las caras el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Miami, en busca del pase a las semifinales de la justa mundialista.

Los vikingos noruegos se ganaron su pase a los cuartos de final tras sorprender a Brasil y vencer a la “Canarinha” por marcador de 2-1.

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