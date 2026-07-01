Agenda completa del Mundial para este miércoles 1 de julio: horarios para ver a Inglaterra, Bélgica y más

GENERANDO AUDIO...

La agenda del Mundial 2026. Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 está en su etapa de eliminación directa y este miércoles 1 de julio siguen los partidos de dieciseisavos de final, equipos como Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos buscarán el pase.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este miércoles.

Todos los partidos de este miércoles 01 de julio

Inglaterra vs RD Congo

Bélgica vs Senegal

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Inglaterra vs RD Congo

Inglaterra se enfrenta a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo donde los europeos parten como favoritos, pero deberán cuidarse de una selección africana que llega con confianza después de superar la fase de grupos. El partido se disputará el miércoles 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Los ingleses avanzaron como líderes del Grupo L y cuentan con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, aunque el equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará mejorar su funcionamiento en la fase de eliminación directa.

RD Congo llega como una de las historias destacadas del campeonato, el conjunto africano avanzó tras vencer a Uzbekistán y buscará repetir una actuación histórica ante una potencia mundial.

Fecha y hora del Inglaterra vs. RD Congo ¿Cuándo? Miércoles 1 de julio 2026

Miércoles 1 de julio 2026 ¿A qué hora? 10:00 am

10:00 am ¿En dónde? Estadio Atlanta

Bélgica vs Senegal

Bélgica y Senegal protagonizan otro enfrentamiento entre Europa y África en los dieciseisavos de final, el encuentro se jugará el 1 de julio en el Lumen Field de Seattle.

La selección belga llega con una generación que intenta consolidarse tras el paso de sus grandes figuras de años anteriores. Los europeos buscarán imponer la calidad de sus jugadores y avanzar a los octavos de final.

Senegal, por su parte, llega con una actuación ofensiva importante en la fase de grupos y se presenta como uno de los equipos africanos más competitivos del torneo. Su fortaleza física, velocidad y presión serán claves para intentar eliminar a Bélgica.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

Fecha y hora del Bélgica vs Senegal ¿Cuándo? Miércoles 1 de julio 2026

Miércoles 1 de julio 2026 ¿A qué hora? 14:00 horas

14:00 horas ¿En dónde? Estadio Seattle

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos se mide ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido será el miércoles 1 de julio en el Área de la Bahía de San Francisco.

El conjunto estadounidense llega con el respaldo de jugar como local y con una generación joven que busca hacer un papel importante en su Mundial. La selección dirigida por Mauricio Pochettino intentará imponer intensidad y ritmo desde el inicio.

Bosnia y Herzegovina logró avanzar como uno de los mejores terceros lugares y tendrá como referente a Edin Džeko, además de una mezcla de experiencia y juventud para buscar la sorpresa.

El ganador de este encuentro se medirá ante quien avance del duelo entre Bélgica y Senegal en octavos de final.

Fecha y hora del Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina ¿Cuándo? Miércoles 1 de julio 2026

Miércoles 1 de julio 2026 ¿A qué hora? 18:00 horas

18:00 horas ¿En dónde? Estadio Bahía de San Francisco

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.