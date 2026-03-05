¡Terminó la espera! Checo Pérez correrá el GP de Australia 2026; este fue el tiempo que estuvo lejos de la Fórmula 1

GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez regresa a la F1. Foto: Gran Premio de México

Sergio “Checo” Pérez volverá a competir oficialmente en un Gran Premio de Fórmula 1 el próximo 8 de marzo de 2026 en Melbourne, Australia, luego de 14 meses de espera tras su salida de la escudería Red Bull en 2024.

La última carrera de Checo Pérez fue el 8 de diciembre de 2024 en el GP de Abu Dabi, donde tuvo que abandonar la pista debido a un contacto con su entonces compañero Valtteri Bottas, quien en ese momento corría para la escudería Kick Sauber (anteriormente Alfa Romeo).

Considerando ambas fechas, el total de días sin correr en un Gran Premio de Fórmula 1 para Checo Pérez ha sido de 455 días. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para México la competencia que se realiza en el Albert Park Circuit, en Melbourne, inicia el 7 de marzo y no el 8 de marzo, fecha oficial considerando los cambios de huso horario.

¿Cuáles serán los horarios del GP de Australia 2026?

En México se podrán ver las prácticas libres, la clasificación y la carrera en los siguientes horarios:

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1 – 19:30 horas

– 19:30 horas Práctica Libre 2 – 23:00 horas

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 3 – 19:30 horas

– 19:30 horas Clasificación – 23:00 horas

Sábado 7 de marzo

Carrera – 22:00 horas

Todas las sesiones se disputarán en horario nocturno en México debido a la diferencia de huso horario con Australia.

¿Dónde ver a Checo Pérez en el GP de Australia 2026 en México?

La transmisión del regreso de Checo Pérez y el debut de Cadillac en Fórmula 1 podrá seguirse en:

F1 TV (plataforma oficial de la categoría, con suscripción)

(plataforma oficial de la categoría, con suscripción) Sky Sports (TV de paga)

(TV de paga) ESPN

Disney+ (plan con deportes)

(plan con deportes) DAZN (según disponibilidad en México)

Estas plataformas transmitirán las prácticas libres, la clasificación y la carrera.

¿Cómo quedó Checo en 2024 en la Fórmula 1?

Checo Pérez terminó octavo en el Mundial de Pilotos 2024 con 152 puntos, mientras que su escudería Red Bull finalizó tercera en el Campeonato de Constructores con 589 puntos.

El 18 de diciembre de 2024 anunció su salida de Red Bull para la temporada 2025, quedando sin asiento en el llamado “Gran Circo”.

Durante 2025 no tuvo actividad en la Fórmula 1; sin embargo, el 26 de agosto de 2025 anunció su incorporación a la escudería Cadillac, equipo que debutará en la categoría como el equipo número 11 este 8 de marzo de 2026 en el GP de Australia.

