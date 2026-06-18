¡Toma nota! Recomendaciones para los fans que irán al juego de México vs Corea en Guadalajara

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¿Vas a ir al México vs Corea en el Estadio Guadalajara? | Foto: AFP

México se enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara este jueves 18 de junio a las 19:00 horas, en lo que es el segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió recomendaciones previas al encuentro de fase de grupos.

Este es el segundo encuentro mundialista que recibe la casa de las Chivas luego de que albergara el Corea del Sur vs Chequia el pasado 11 de junio; sin embargo, será la primera vez que el Estadio Guadalajara sea la sede de un partido del Tricolor en el presente torneo.

Fecha y hora de México vs Corea del Sur ¿Cuándo? Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Guadalajara

Estadio Guadalajara Dirección: Av. Circuito JVC 2800, El Bajio, 45019, Zapopan, Jalisco, México

¡Protección Civil recomienda llegar temprano al México vs Corea!

La CNPC hizo un atento llamado a la afición que asistirá al partido de este jueves a seguir las medidas preventivas correspondientes, incluyendo llegar con anticipación al recinto deportivo.

Cabe destacar que el partido entre México y Corea del Sur comienza a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara; sin embargo, las puertas abrirán tres horas antes del inicio del encuentro, según la FIFA.

“Las puertas del Estadio Guadalajara se abrirán tres horas antes del inicio del partido para permitir que los aficionados dispongan de suficiente tiempo para ingresar al estadio y acomodarse en sus asientos“, señala el organismo.

¡Mucho ojo! Se espera que llueva en la sede mundialista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica precipitaciones de baja intensidad en la ciudad de Guadalajara, con una acumulación máxima prevista de 6 litros por metro cuadrado.

Asimismo, pronosticó vientos provenientes del oeste con velocidades sostenidas de entre 5 y 10 kilómetros por hora (km/h), acompañados de rachas que podrían alcanzar los 28 km/h.

En entrevista con “A las nueve en Uno“, espacio informativo de Uno TV, Mónica Jiménez, meteoróloga del SMN, dijo:

“En Zapopan, se espera que antes del partido, mientras va llegando la gente al Estadio, puedan tener presencia de lluvia aislada, posibilidad de chubascos dispersos en zonas aledañas y ya durante la justa deportiva tendríamos un cielo medio nublado a nublado. Las condiciones en el estadio podrían ser mejores durante la noche“, señaló.

Por esa razón se recomendó a los asistentes del partido entre México y Corea del Sur a cargar un impermeable en caso de posibles lluvias.

Recomendaciones generales del CNPC para el México vs Corea

Con el propósito de salvaguardar la integridad física de los asistentes y facilitar el desarrollo del evento, se solicitó a los espectadores atender las siguientes recomendaciones:

Para tu llegada al inmueble, planifica el viaje con suficiente antelación, dado que la llovizna puede humedecer el asfalto y complicar la circulación vehicular.

Porta ropa impermeable en lugar de sombrillas o paraguas, puesto que el viento y los protocolos de acceso al recinto suelen restringir la entrada de estos artículos por representar un riesgo.

Establece un sitio de reunión fuera de las instalaciones con sus acompañantes en caso de que lleguen a separarse.

Una vez que te encuentres en tu lugar, es importante localizar visualmente las rutas de evacuación y las salidas de emergencia más próximas.

Para asegurar un flujo adecuado de personas, debes mantener despejadas las zonas de paso, como escaleras y pasillos.

Presta atención y acata estrictamente las instrucciones emitidas por el sistema de audio del estadio, así como por los elementos de seguridad y protección civil.

Finalmente, al momento de la salida, se recomienda caminar con tranquilidad y evitar aglomeraciones o empujones. Además de tener precaución al transitar por escalinatas y rampas, ya que la humedad puede volver las superficies resbaladizas.

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