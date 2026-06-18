Reemplacamiento Edomex 2026: vehículos que deben realizar el trámite antes de que acabe junio

| 11:05 | Lidia Rivera | Uno TV
Checa si debes hacer reemplacamiento en Edomex.
Checa si debes hacer reemplacamiento en Edomex. Foto: Cuartoscuro

El programa de Reemplacamiento Edomex 2026 continúa durante junio y las autoridades del Estado de México (Edomex) informaron que este mes corresponde realizar el trámite a los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6.

El proceso aplica para automóviles particulares con placas expedidas en 2021, así como para unidades con placas de 2020 y anteriores que no hayan realizado la renovación correspondiente durante 2025.

Las autoridades mexiquenses recordaron que las placas tienen una vigencia de cinco años a partir de su expedición.

Qué vehículos deben renovar placas en Edomex

De acuerdo con el calendario oficial, durante junio deben realizar el trámite:

  • Vehículos con engomado amarillo
  • Terminación de placas 5 y 6

Además, las autoridades señalaron que los propietarios pueden consultar la vigencia de sus placas en la tarjeta de circulación o en el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex.

En el caso de placas emitidas entre septiembre y diciembre de 2021, la renovación deberá hacerse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento o anticipadamente dentro del programa vigente.

Calendario de reemplacamiento estará vigente hasta agosto

El programa de Reemplacamiento Edomex 2026 se realiza del 1 de abril al 31 de agosto y el trámite se organiza de acuerdo con el último dígito de la placa.

Las autoridades recomendaron respetar el calendario oficial para evitar saturaciones en el sistema y contratiempos al momento de realizar el procedimiento.

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