VapoSports convierte la respiración en protagonista durante el Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2026

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En una carrera de 21 kilómetros, cada detalle acompaña el esfuerzo: el ritmo, la hidratación, la preparación física y también la respiración. Por eso, VapoSports estuvo presente en el Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2026 con una activación diseñada para recordar a los corredores la importancia de respirar mejor mientras practican ejercicio.

Como aliado oficial de la respiración del Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2026, VapoSports creó un punto de encuentro lleno de energía para los runners: un túnel gigante inspirado en la marca, con el característico aroma a mentol y eucalipto del producto, que ofreció una experiencia sensorial de frescura durante el evento. Además, una porra acompañó a los corredores con mensajes de ánimo, reforzando el espíritu de comunidad que se vive en cada kilómetro.

VapoSports recuerda a los runners respirar mejor mientras corren. Es una pomada refrescante de uso tópico que se aplica en zonas como pecho, cuello y/o muñecas antes de iniciar la actividad física, con un aroma a mentol y eucalipto que crea una sensación de frescura.

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“Queremos acompañar a los deportistas en esos momentos donde cada respiración cuenta. Con VapoSports, buscamos recordarles la importancia de respirar mientras se mantienen en movimiento y sumar una experiencia de frescura a su rutina”, señaló José Eduardo Zaragoza, Director de Marca de la División de Salud de P&G.

La activación permitió que los asistentes vivieran el producto más allá de su aplicación, conectando el aroma, la frescura y la emoción de la carrera en una experiencia pensada para corredores. Entre aplausos, ánimo y energía, VapoSports se integró al ambiente del Medio Maratón y acompañó a quienes se preparan, compiten y celebran cada meta alcanzada.

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¿Cómo usar VapoSports?

VapoSports viene en presentaciones de 50 gramos y 12 gramos. Se recomienda aplicar una capa en el pecho, cuello y/o muñecas antes de iniciar la carrera o rutina de ejercicio. Una vez aplicado, su aroma a mentol y eucalipto genera una sensación de frescura en la piel.

Para tener en cuenta

VapoSports no debe confundirse con Vick VapoRub

No es medicamento y no debe usarse para la gripa, el resfriado y/o la congestión

No debe ingerirse ni introducirse en las fosas nasales

¿Qué más debes saber de VapoSports?

VapoSports hace parte del portafolio de P&G Salud, la división de atención médica de la compañía P&G en América Latina. Esta división impulsa la innovación centrada en el consumidor para ayudar a los consumidores a vivir vidas más saludables y vibrantes. La cartera de P&G Health incluye marcas en cuidado respiratorio, vitaminas, bienestar digestivo, cuidado de los nervios y cuidado del dolor.

P&G sirve a los consumidores de todo el mundo con una de las carteras más sólidas de marcas líderes de confianza y calidad, que incluyen Always, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Downy, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide y Vick. La comunidad de P&G incluye operaciones en aproximadamente 70 países en todo el mundo.

Salud es belleza. Aviso de publicidad No. 2515122002D00007 *VapoSports te da sensación de frescura para que juegues más confortable. Producto cosmético que también hidrata la piel. MAT-MX-VICKS-26-000060

Inserción pagada.