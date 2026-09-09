Oposición en Senado reprueba política educativa tras resultados de PISA

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Los legisladores urgieron redoblar esfuerzos en la educación. Foto: Cuartoscuro

Senadores de PAN y Movimiento Ciudadano, así como el dirigente nacional del PRI, criticaron la política educativa del Gobierno federal ante los resultados obtenidos por México en la prueba PISA. Los legisladores de oposición señalaron que es necesario revisar las acciones implementadas en materia educativa.

Las críticas se concentraron en los niveles educativos mostrados por los estudiantes mexicanos. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado; Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, cuestionaron la situación y pidieron cambios.

Así te informamos sobre la opinión de la Unión Nacional de Padres de Familia tras los resultados de la prueba PISA en Uno Noticias:

Oposición critica política educativa por resultados de México en PISA

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que México aparece entre los últimos lugares de la tabla de la OCDE y exigió al Gobierno federal redoblar esfuerzos para mejorar la calidad educativa.

“La calidad de la educación en México con Morena es bajísima y por eso hoy aparecemos en el fondo de la tabla”, declaró.

Anaya consideró que los resultados afectan el futuro de niñas y niños, por lo que calificó la situación como “inaceptable”.

Alejandro Moreno cuestiona resultados de la prueba PISA

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuestionó los resultados obtenidos por México en la prueba PISA, así como la respuesta que, aseguró, ha dado el Gobierno de la República.

“Cómo quedamos con la prueba PISA, y salen a decir desde el gobierno de la República que hay otros que están peor, háganme ustedes el favor”, expresó.

Movimiento Ciudadano pide revisar política educativa

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que los resultados representan una llamada de atención y obligan a revisar la política educativa de México.

Castañeda afirmó que los estudiantes mexicanos se están quedando atrás en el desarrollo de habilidades y consideró que los resultados de PISA deben servir para analizar las medidas aplicadas en educación.

“Estos resultados de la prueba PISA son una llamada de atención muy enérgica de que México necesita revisar y eventualmente corregir su política educativa”, sostuvo.

Los representantes de la oposición coincidieron así en cuestionar la política educativa y señalaron los resultados de la prueba PISA como un elemento para exigir una revisión de las acciones aplicadas en este sector.

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