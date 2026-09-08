“No dominan lo esencial”: Carlos Mancera, especialista en educación, analiza resultados de México en la prueba PISA

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Los resultados más recientes de la prueba PISA confirmaron el rezago educativo que enfrenta México en áreas clave como matemáticas, lectura y ciencias, una situación que especialistas consideran preocupante para el desarrollo del país.

En entrevista con Unotv.com, el experto en educación Carlos Mancera advirtió que los bajos niveles de aprendizaje representan un obstáculo para alcanzarobjetivos de crecimiento, equidad y desarrollo social.

“Si uno no sabe leer, si uno no domina las esenciales matemáticas o si uno no tiene la alfabetización científica, lo demás se convierte en palabrería. No hay manera de lograrlo”, afirmó.

El especialista señaló que alrededor del 70% de los alumnos de 15 años no alcanza los niveles mínimos en matemáticas, una cifra que calificó como alarmante.

“Setenta por ciento de los alumnos de 15 años no dominan lo esencial en matemáticas. No pueden pasar el precio de un bien de una moneda a otra”, explicó.

Además, recordó que cerca del 30% de los jóvenes de esa edad está fuera de la escuela, por lo que la situación podría ser aún más grave.

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