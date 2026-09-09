Resultados de PISA preocupan por rezago educativo; IMCO propone ruta para mejorar

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IMCO destaca retos de México en educación. Foto: Cuartoscuro

Los resultados más recientes de la prueba PISA encendieron las alertas sobre el estado de la educación en México. De acuerdo con el análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el país registró sus niveles de desempeño más bajos en más de 20 años, especialmente en matemáticas, lectura y ciencias.

Aunque el deterioro educativo es una tendencia observada en varios países tras los efectos de la pandemia y otros factores, el organismo advierte que México enfrenta desafíos propios que requieren acciones urgentes para evitar que el rezago siga creciendo.

México, entre los últimos lugares de la OCDE

La edición 2025 de la prueba PISA ubicó a México en el lugar 37 de 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Mientras el promedio de los países integrantes de la OCDE fue de 469 puntos, México alcanzó apenas 403 puntos.

Según el IMCO, el mayor rezago se presenta en:

Ciencias , con una diferencia de 66 puntos respecto al promedio de la OCDE

, con una diferencia de 66 puntos respecto al promedio de la OCDE Matemáticas , con una brecha de 62 puntos

, con una brecha de 62 puntos Comprensión lectora, con una diferencia de 47 puntos

Entre los países miembros de la organización, México ocupa el penúltimo lugar en ciencias y comprensión lectora, el antepenúltimo en matemáticas y el cuarto más bajo en pensamiento computacional.

La mitad de los estudiantes no alcanza el nivel básico en ciencias

Uno de los datos que más preocupa al organismo es que una gran parte de los estudiantes mexicanos no logra desarrollar las habilidades mínimas esperadas.

El análisis señala que:

La mitad de los estudiantes no alcanza el nivel básico de aprendizaje en ciencias

Solo 0.5% de los alumnos mexicanos logra ubicarse en los niveles más altos de desempeño

logra ubicarse en los niveles más altos de desempeño En matemáticas, apenas 0.1% alcanza los niveles avanzados

alcanza los niveles avanzados En ciencias, únicamente 0.2% logra resultados de excelencia

logra resultados de excelencia En comprensión lectora, solo 0.3% demuestra capacidades avanzadas para analizar textos complejos

Para el IMCO, estas cifras reducen las posibilidades de que los jóvenes accedan a mejores oportunidades educativas, laborales y salariales en el futuro.

Hay interés por aprender, pero falta fortalecer habilidades

No todo el panorama es negativo.

La prueba también encontró que los estudiantes mexicanos muestran disposición para aprender.

Entre los hallazgos destacan:

Ocho de cada diez estudiantes aseguran sentir curiosidad por aprender temas nuevos

Cerca de nueve de cada diez rechazan la idea de que la escuela sea una pérdida de tiempo

El 82% pide ayuda a sus maestros cuando la necesita

El 86% recurre a compañeros cuando tiene dificultades para comprender algún tema

Sin embargo, existen áreas de oportunidad relacionadas con el aprendizaje autónomo:

Solo 37% planifica cómo estudiar

Apenas 45% verifica por cuenta propia si realmente comprendió el contenido

Las propuestas del IMCO

Ante este escenario, el instituto propuso una ruta de acción enfocada en recuperar y medir los aprendizajes de manera más efectiva.

Restablecer una evaluación nacional

La primera recomendación es crear nuevamente una evaluación nacional estandarizada, comparable en el tiempo y con resultados públicos.

Según el organismo, esto permitiría dar seguimiento a generaciones completas de estudiantes y generar evidencia para mejorar las decisiones de política educativa.

El IMCO considera que esta medida es especialmente importante después de la desaparición de instrumentos como PLANEA y de organismos encargados de evaluar el sistema educativo.

Definir aprendizajes mínimos en secundaria

La segunda propuesta consiste en establecer con claridad qué contenidos de matemáticas y ciencias deben dominar los estudiantes en cada grado de secundaria.

La idea es que existan niveles de aprendizaje nacionales que sirvan como referencia para todo el sistema educativo, sin impedir que las escuelas adapten los contenidos a su contexto particular.

Un reto para la competitividad del país

Para el IMCO, los resultados de PISA no solo reflejan un problema educativo, sino también un desafío para la competitividad de México.

El organismo advirtió que mejorar las habilidades en lectura, matemáticas y ciencias será clave para formar una fuerza laboral capaz de responder a las exigencias de una economía cada vez más basada en el conocimiento, la tecnología y la innovación.

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