Hacienda entrega a diputados Paquete Económico 2027; prevén crecimiento de 2%

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Entrega de Paquete Económico 2027. Foto: Hacienda

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, entregó la tarde de este martes en San Lázaro el Paquete Económico 2027, que contiene la estrategia económica y fiscal del Gobierno de México para el próximo año.

La propuesta plantea que la economía mexicana crecerá al menos 2% en 2027, impulsada por el consumo interno, la inversión pública y privada, así como una mayor participación del sector externo. Hacienda también prevé ingresos tributarios equivalentes al 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Entrega de Paquete Económico 2027 https://t.co/N20faGxYhz — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 9, 2026

Paquete Económico 2027 prevé crecimiento de al menos 2%

El Paquete Económico 2027 establece que la actividad económica estará respaldada por la recuperación del salario real, la generación de empleo y los Programas para el Bienestar, además de condiciones financieras que, según Hacienda, favorecerán el crédito y la inversión.

La dependencia destacó que el Plan México será uno de los principales motores de la estrategia. Entre 2026 y 2030 se contempla una inversión pública y mixta de 5.7 billones de pesos para infraestructura de energía, agua, transporte y financiamiento.

En materia fiscal, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarán en 3.9% del PIB en 2027, lo que representa una disminución acumulada de 1.8 puntos porcentuales respecto de 2024.

Hacienda prevé ingresos tributarios históricos sin nuevos impuestos

Los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico de 15.9% del PIB, sin crear nuevos impuestos, de acuerdo con el comunicado de Hacienda.

La estrategia contempla fortalecer la recaudación y combatir la evasión, la elusión fiscal y las empresas que facturan operaciones simuladas.

Respecto al presupuesto de 2026, Hacienda plantea incrementos de 10.7% en educación, 13% en ciencia, 11.3% en salud y 11.5% en seguridad.

Además, todos los Programas para el Bienestar recibirán aumentos superiores a la inflación. En conjunto, los programas prioritarios tendrán 1 billón 25.4 mil millones de pesos, equivalentes al 2.6% del PIB.

Entre los recursos contemplados destacan 543.5 mil millones de pesos para la Pensión para Adultos Mayores, 37.4 mil millones para personas con discapacidad permanente, 5 mil millones para Salud Casa por Casa y 210.6 mil millones para programas y becas educativas.

Fechas clave del Paquete Económico 2027

8 de septiembre de 2026: entrega del Paquete Económico en la Cámara de Diputados.

entrega del Paquete Económico en la Cámara de Diputados. 9 de septiembre: presentación oficial en Palacio Nacional.

presentación oficial en Palacio Nacional. 20 de octubre: fecha límite para que Diputados apruebe la Ley de Ingresos.

fecha límite para que Diputados apruebe la Ley de Ingresos. 31 de octubre: fecha límite para la aprobación de la Ley de Ingresos en el Senado.

fecha límite para la aprobación de la Ley de Ingresos en el Senado. 15 de noviembre: fecha límite para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La inversión física presupuestaria para 2027 será equivalente al 2.6% del PIB y se destinará a trenes, carreteras, caminos, obras hidráulicas e infraestructura energética.