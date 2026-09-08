Megaplanta de amoniaco en Sinaloa: en esto consiste el proyecto que busca frenar Greenpeace

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La instalación de la planta se hace en la Bahía de Ohuira. Foto: Cuartoscuro

La mañana de este lunes activistas de Greenpeace escalaron el asta bandera de la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, para desplegar una manta con un mensaje en el que se pedía proteger Topolobampo. Esto, con la finalidad de protestar contra la construcción de la megaplanta de amoniaco en la bahía de Ohuira, en Sinaloa.

La exigencia de la organización no gubernamental ecologista e internacional es la protección ambiental, el respeto a los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades locales, así como un modelo de desarrollo sustentable.

Sin embargo, el proyecto sigue su marcha e, incluso, la Secretaría de Agricultura local aseguró que el compuesto químico es esencial para la producción de fertilizantes.

Una protesta de #Greenpeace llegó hasta lo más alto del #Zócalo de la #CDMX. Alrededor de 20 activistas se manifestaron de manera pacífica y dos de ellos escalaron el asta bandera para desplegar una manta.



La acción tuvo como objetivo exigir la cancelación inmediata de la… pic.twitter.com/FYbHMbCBoS — Uno TV (@UnoNoticias) September 7, 2026

¿En qué consiste la megaplanta de amoniaco en Topolobampo?

La megaplanta de amoniaco se está construyendo en las inmediaciones de la bahía de Ohuira, en el sistema lagunar Santa María – Topolobambo. Está impulsado por el consorcio suizo-alemán Proman, a través de su filial en México Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

El objetivo de la planta es la producción de 800 mil toneladas anuales de amoniaco anhidro, compuesto químico base para la fabricación de fertilizantes nitrogenados que ayudan al campo de la siguiente manera:

Aporta nitrógeno, nutriente esencial para estimular el crecimiento en los cultivos.

Aporta Azufre, ideal para los cultivos de cereales, papas y cebollas.

Mejora de suelo, el sulfato de amonio ayuda con la acidificación de suelos alcalinos o calcáreo.

El pasado 4 de septiembre, representantes de organizaciones agrícolas, productores y organismos del sector agropecuario de Sinaloa se reunieron con Ismael Bello Esquivel, titular de la Secretaría de Agricultura local, para manifestar su respaldo a la edificación de la planta de amoniaco.

En la congregación coincidieron en que es esencial para la productividad del campo y abasto de alimentos, además de representar una inversión estratégica para el Estado, ser fuente de empleos e impulsar el desarrollo regional.

Cabe destacar que manifestaron también su disposición al diálogo con las autoridades, sociedad y la empresa encargada del proyecto.

¿Por qué quiere Greenpeace que se cancele el megaproyecto en Topolobampo?

Greenpeace ha advertido que la construcción de la “gigantesca” planta de amoniaco en Topolobampo pondría en riesgo humedales protegidos, el agua, biodiversidad y modo de vida de las comunidades que dependen del territorio.

“Este megaproyectoimplicaría la destrucción de humedales protegidos, amenazas para la fauna local, explotación del agua, el colapso de comunidades pesqueras, la violación de los derechos de los pueblos indígenas y la exposición a los riesgos asociados con la toxicidad del amoníaco”, señaló a través de un comunicado.

¿Cuál fue la respuesta de Claudia Sheinbaum tras la protesta de Greenpeace?

Luego de la manifestación de los activistas de Greenpeace en el asta bandera del Zócalo capitalino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el tema está siendo sometido a consultas con la población.

De igual forma, afirmó que la empresa incumplió con algunos compromisos alrededor de la zona, por lo que se trabaja para que los cumpla.

Asimismo, mencionó que se busca garantizar que la laguna en cuestión no termine contaminada como señala Greenpeace.

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