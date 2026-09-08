Noticias de hoy 7 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 7 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Trump “anexa” México en mapa

Donald Trump volvió a causar polémica al publicar en sus redes un mapa que muestra a México, Canadá y Groenlandia anexados a Estados Unidos.

Cae alcalde de Esperanza

El alcalde de Esperanza, Puebla, fue detenido con 8 personas como parte del Operativo Enjambre. Es investigado por presuntos nexos con robo a transportistas.

Persecución por 3 estados

Una persecución de autoridades contra civiles armados inició en Zacatecas, cruzó Jalisco y terminó en Nayarit con seis agresores abatidos.

4 días de lluvias

El monzón mexicano, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas traerán lluvias desde hoy y hasta el jueves en gran parte de México.

Homicidios en septiembre

Durante la primera semana de septiembre de 2026, México registró 275 homicidios. Sinaloa encabezó la lista 33 denuncias por este delito.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.