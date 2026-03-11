Preocupa a seguidores el cambio en el rostro de Galilea Montijo y su ausencia del programa “Hoy”

GENERANDO AUDIO...

Galilea Montijo no se ha pronunciado en redes sociales. Foto: Getty images

Galilea Montijo preocupó a sus seguidores y a espectadores del programa “Hoy” al no aparecer este martes en el matutino, situación que generó especulaciones en redes sociales luego de que el lunes surgieran críticas sobre la apariencia de su rostro durante la transmisión del programa televisivo.

La conductora es una de las figuras más representativas del programa “Hoy”, por lo que su ausencia llamó la atención entre la audiencia y los internautas, quienes comenzaron a plantear diferentes teorías sobre lo ocurrido.

Los comentarios que circularon un día antes sobre el rostro de Galilea Montijo, luego de su participación en el programa del lunes se avivaron luego de su ausencia.

En redes sociales, algunos usuarios señalaron que la presentadora se veía diferente, lo que provocó críticas y especulaciones sobre si se habría realizado algún procedimiento estético.

Debido a ello, varios internautas relacionaron su ausencia en el programa “Hoy” con esas reacciones en línea.

Seguidores esperan explicación en redes sociales

Otro aspecto que llamó la atención de los seguidores de Galilea Montijo es que, hasta el momento, la conductora no ha publicado historias en Instagram ni ha compartido información que explique su ausencia.

Sin embargo, este mismo día se observó una publicación junto a Isaac Moreno, su pareja, en la que ambos aparecen posando ante la cámara.

Hasta ahora, no existe un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni sobre la razón por la que la presentadora no apareció en la emisión más reciente del programa “Hoy”.

Redes sociales reaccionan a cambio en imagen de Galilea Montijo

En X y otras plataformas digitales comenzaron a circular comentarios y teorías sobre el rostro de la conductora y su ausencia en televisión.

Entre las publicaciones que se viralizaron se leen comentarios como:

“Eso no es de llorar, se hizo algo en su carita”.

“¿Es Galilea o Ninel?”

“¿Pero qué le pasó?”

“Tal vez estaba muy cansada y por eso se tuvo que ausentar”.

“¿Está hinchada?”

“Quedó como Ninel Conde”.

“¿Estará bien?, ya ni regresó”.

Incluso algunos internuatas consultaron a Grok, la herramienta de inteligencia artificial vinculada a X, para analizar las imágenes que circulan de la conductora.

Hasta el momento se desconoce cuándo regresará Galilea Montijo al programa “Hoy” o si ofrecerá alguna declaración para aclarar las dudas de sus seguidores y las críticas que surgieron en redes.

