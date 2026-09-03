Adrián Uribe y más famosos reaccionan a la detención de Luis de Llano por caso Sasha Sokol

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Foto: Cuartoscuro

Adrián Uribe, María León y Rebecca de Alba reaccionaron a la detención de Luis de Llano, quien fue arrestado temporalmente por incumplir disposiciones de una sentencia relacionada con el caso de Sasha Sokol.

La detención de Luis de Llano generó reacciones entre distintas figuras del espectáculo mexicano, luego de que el productor fuera detenido temporalmente el miércoles 2 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en cumplimiento de dos órdenes de arresto emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

¿Qué dijeron los famosos sobre la detención de Luis de Llano?

Adrián Uribe

El actor, comediante y conductor Adrián Uribe, conocido por personajes como “El Vítor” y “Poncho Aurelio”, comentó en entrevista con Unotv.com que prefiere no profundizar en el caso, aunque señaló que las autoridades deben hacer su trabajo y habló sobre la importancia de no minimizar los problemas.

“No tengo nada que decir, de verdad. Yo creo que la ley hace su trabajo y si tú haces algo y no das la cara, ahora sí que la ley hará su trabajo”. Adrián Uribe, actor

El también conductor agregó: “Yo he aprendido también de la vida que no hay que minimizar ningún problema”.

María León respalda a Sasha Sokol

Por su parte, María León, cantante, compositora, actriz y bailarina mexicana, reconoció que no contaba con toda la información sobre el caso, por lo que evitó emitir un juicio completo.

“No he leído” todo sobre el asunto, explicó la artista, aunque consideró importante que el proceso pueda establecer un precedente para víctimas de abuso y acoso. Me siento muy mal de opinar de algo que estoy desinformada, pero el hecho de que ya se deje un precedente para las víctimas de abuso y acoso me parece espectacular”. María León, cantante

Por otra parte, la miembro de “Playa Limbo” también expresó su cariño y respaldo hacia Sasha Sokol: “A Sasha la adoro, le doy todo mi amor. Qué bueno que tuvo esa valentía porque deja un precedente”.

Rebecca de Alba manda mensaje a Sasha Sokol

La conductora y presentadora mexicana Rebecca de Alba también manifestó públicamente su respaldo a Sasha Sokol. La comunicadora, quien cuenta con una amplia trayectoria en televisión, comentó en la sección de comentarios del post que dedicó la extimbiriche su apoyo:

“¡Aquí estamos! ¡No te soltamos! Estoy aquí para ti, lo sabes”, escribió de Alba, acompañando sus palabras con emojis de manos y corazones.

¿Por qué detuvieron a Luis de Llano?

De acuerdo con la información difundida por la representación legal de Sasha Sokol, las órdenes de arresto se emitieron debido al incumplimiento de dos determinaciones judiciales, realizar una disculpa pública dirigida a la cantante y publicar la síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral.

Cada una de las órdenes contempla 15 horas de arresto acumulables, por lo que la medida corresponde a un mecanismo de apremio para exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratificó las obligaciones impuestas a De Llano. Entre ellas se encuentran la disculpa pública y otras medidas derivadas del proceso civil.

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