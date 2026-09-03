¡Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu visitarán México! La dupla de “Digger” presentará la cinta antes de su estreno en cines

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Fans de Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu podrán convivir con ellos. Foto: AFP

Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu visitarán México los próximos 25 y 26 de septiembre como parte de la gira mundial de “Digger”.

Parque Toreo será uno de los lugares donde el actor y el director se reunirán con fans y medios en una “orange carpet” para presentar el filme, cuyo estreno en cines está previsto para el próximo 1 de octubre.

Cabe mencionar que esta cinta marca la primera colaboración entre Iñárritu, ganador de cinco premios Oscar, y Cruise, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, “en una historia tan ambiciosa como impredecible”, destacó Warner Bros. Pictures.

México, llegó el momento de confiar en DIGGER. Muy pronto más información. #DiggerPelicula #DiggerMovie pic.twitter.com/ykgY6EGLsz — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) September 2, 2026

¿De qué trata “Digger”?

La película sigue al hombre más poderoso del mundo, interpretado por Tom Cruise, mientras se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad, antes de que el desastre que él mismo ha desatado lo destruya todo.

El proyecto representa también un nuevo capítulo para el cineasta mexicano, quien regresa a la dirección de una película en inglés después de “The Revenant”, cinta por la que obtuvo su segundo Premio de la Academia consecutivo a Mejor Dirección.

“Digger”, que fue filmada íntegramente en VistaVision, también cuenta con las actuaciones de Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

Mientras que la fotografía está a cargo del tres veces ganador del Oscar, el mexicano Emmanuel Lubezki, quien vuelve a colaborar con Iñárritu después de “Birdman” y “The Revenant”.

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