Camilo Séptimo da el último adiós a Jonathan Meléndez: “Celebramos tu música, tu vida y tu luz”

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El grupo compartió una esquela y un comunicado. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El grupo Camilo Séptimo dio el último adiós a su tecladista Jonathan Meléndez, quien fue asesinado junto a su esposa, su hija de 3 años y una trabajadora doméstica dentro de su departamento, ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, durante la noche del 1 de septiembre.

La publicación de la banda se dio a conocer luego de que también se informara sobre la detención de dos sospechosos relacionados con el multihomicidio, del que sobrevivió el hijo de 6 años del músico.

“Honramos y celebramos su vida”: Camilo Séptimo

A través de una esquela y un breve comunicado, Manuel Mendoza y Erik Vázquez recordaron a “Honas”, como también era conocido el músico, “con inmenso amor y gratitud”.

“Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, resalta el mensaje de la agrupación.

Además de destacar las acciones de la Fiscalía del Estado de México para esclarecer los hechos, los integrantes de Camilo Séptimo expresaron su solidaridad con la familia y amigos de Jonathan, así como con los familiares de Aleyda Romero, quien trabajaba con ellos.

“En memoria de ‘Honas’, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”. Camilo Séptimo

¿Quién es Diego Sebastián Rosen, presunto asesino de Jonathan Meléndez y su familia?

La investigación apunta a un hombre identificado por la Fiscalía del Estado de México como Diego Sebastián “N”, como uno de los principales sospechosos del multihomicidio ocurrido en el fraccionamiento residencial de Atizapán de Zaragoza.

Este sujeto habría aprovechado su relación de negocios con el músico para cometer el crimen, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.

De acuerdo con las líneas de investigación, Diego Sebastián Rosen y Jonathan Meléndez mantenían una relación cercana ligada a actividades empresariales así como se habla de una posible disputa económica, situación que habría derivado en el conflicto.

El periodista Carlos Jiménez difundió imágenes en las que presuntamente se observa a Diego Sebastián Rosen llegando al domicilio donde ocurrió el crimen.

Las grabaciones forman parte de los elementos que analizan las autoridades para reconstruir los movimientos previos al multihomicidio y determinar la participación de los involucrados.

ASI LLEGÓ el ASESINO del TECLADISTA de @CamiloVIImx y SU FAMILIA

Es Diego Sebastián Rosen

Era socio de Jonathan Meléndez Ochoa y amigo de su familia.

Ayer subió así hasta su PH en @GobAtizapan

Ahí mató a Jonatan, a su esposa embarazada, su niña de 3 años y su trabajadora… pic.twitter.com/AAS6K8TwOk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

¿Quién era Jonathan Meléndez?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa fue un músico, compositor y productor mexicano de 38 años, cofundador de Camilo Séptimo, agrupación de synthpop y rock alternativo que comenzó su trayectoria en 2013.

participó junto con Manuel Mendoza “Coe” y Erik Vázquez en la consolidación del sonido de la banda, particularmente mediante el uso de sintetizadores y otros elementos electrónicos.

A lo largo de su trayectoria con Camilo Séptimo participó en la creación de distintos temas que se convirtieron en parte del repertorio de la agrupación.

Entre las canciones en las que estuvo involucrado se encuentran “Miénteme”, “No te puedo olvidar”, “Vicio”, “Inevitable”, “Contacto”, “No confíes en mí”, “Contracorriente”, “Galáctica” y “Como tú”.

Camilo Séptimo se convirtió en una de las agrupaciones destacadas de la escena alternativa mexicana y lanzó producciones como “Óleos” (2017), “Navegantes” (2019), “Ecos” (2022) y “Jardín de las almas” (2023).

En 2015, la agrupación recibió dos nominaciones a los entonces Premios IMAs, en las categorías de artista nuevo y canción del año por “No confíes en mí”.

Posteriormente, en 2022, Camilo Séptimo fue nominado a los Premios MTV MIAW por el video de “Inevitable”.

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