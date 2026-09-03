Caso Sasha Sokol: ¿Luis de Llano podría enfrentar una pena de prisión por incumplimiento?

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Luis de Llano fue detenido por incumplimiento en caso Sasha Sokol. Foto:Cuartoscuro

Luis de Llano podría enfrentar mayores consecuencias legales si continúa incumpliendo las obligaciones establecidas en la sentencia relacionada con el caso de la cantante y actriz Sasha Sokol, luego de que este miércoles fuera detenido.

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo de representación legal de Sasha Sokol, las órdenes fueron emitidas debido a que el productor se habría negado a cumplir dos determinaciones.

Los incumplimientos fueron por no ofrecer una disculpa pública a la cantante y porque se ha negado a publicar la síntesis de la sentencia cuando se confirmó su responsabilidad por daño moral.

Al final del comunicado del equipo de Sasha se señala que el incumplimiento de Luis de Llano podría “configurarse en un delito que implica hasta 5 años de prisión”.

¿Qué podría ocurrir si Luis de Llano continúa sigue sin cumplir?

Luis de Llano podría enfrentar un proceso por desobediencia, conforme al Código Penal para el Distrito Federal, que forma parte del marco legal de la Ciudad de México.

El artículo 283 establece que la pena será de uno a cinco años de prisión cuando la desobediencia o resistencia sea a un mandato judicial o al cumplimiento de una sentencia.

Esto significa que la referencia a una posible pena de hasta cinco años de prisión señalada por la representación legal de Sasha Sokol se fundamenta en la legislación capitalina.

Sin embargo, esto no significa que Luis de Llano vaya a recibir automáticamente una condena de cinco años de prisión por continuar incumpliendo la sentencia.

Para que pudiera existir una responsabilidad penal tendría que actualizarse el supuesto previsto por la ley y seguirse el procedimiento correspondiente.

¿Qué pasa antes de llegar a una posible pena de prisión?

El artículo 284 del mismo Código Penal establece que, cuando la ley permite utilizar medidas de apremio para hacer efectivos los mandatos de la autoridad, los delitos de desobediencia y resistencia de particulares se consuman cuando se agota el empleo de esas medidas.

Las medidas de apremio tienen como finalidad obligar al cumplimiento de una orden judicial. En el caso de Luis de Llano, ya se habían realizado diversos requerimientos antes de las órdenes de arresto.

Por ello, el escenario de una eventual responsabilidad penal dependería de la manera en que las autoridades judiciales determinen que se han agotado las medidas de apremio y de que se actualicen los elementos del delito.

¿El arresto actual es una pena de prisión?

Hay que tener en cuenta que las órdenes ejecutadas contra Luis de Llano este miércoles, corresponden a medidas de apremio, no a una condena de prisión.

Según la información proporcionada, cada una de las dos órdenes contempla 15 horas de arresto acumulables, derivadas de dos incumplimientos distintos.

La diferencia es importante, el arresto como medida de apremio busca que una persona cumpla una determinación judicial, mientras que una pena de prisión sería consecuencia de una eventual responsabilidad penal determinada mediante el procedimiento correspondiente.

Por ahora, la posibilidad de una pena de hasta cinco años debe entenderse como una consecuencia jurídica que podría entrar en juego si se actualiza el delito previsto en el artículo 283, y no como una sanción automática derivada de las órdenes de arresto ejecutadas este miércoles.

El caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano

El conflicto se hizo público en marzo de 2022, cuando Sasha Sokol habló sobre la relación que mantuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 y él 39 años.

En ese momento, la cantante cuestionó públicamente la manera en que el productor había hablado de aquella relación.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Sokol decidió hablar sobre las declaraciones que Luis de Llano realizó en una entrevista realizada por el conductor Yordi Rosado en su canal de YouTube.

Luis de Llano Macedo declararó que estuvo enamorado de Sasha Sokol, pero la cantante aseguró que fue una relación donde ella tenía miedo de dejarlo por represalias en su carrera artística y por su propia juventud.

Posteriormente, la exintegrante de Timbiriche inició un proceso legal en su contra.

En mayo de 2023, un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó a Luis de Llano por daño moral. La resolución consideró, entre otros elementos, las declaraciones públicas realizadas por el productor sobre la relación.

De Llano recurrió la decisión y posteriormente llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Cuál fue la resolución de la Suprema Corte sobre Luis de Llano?

El 25 de junio de 2025, la SCJN resolvió a favor de Sasha Sokol en la demanda que interpuso contra Luis de Llano.

La cantante detalló en aquel momento que las autoridades determinaron cuatro medidas tras declarar responsable al productor:

No volver a referirse públicamente a ella ni a la relación

Tomar un curso de prevención de violencia sexual

Pagar una indemnización económica por daño moral

Emitir una disculpa pública

Según Sasha Sokol, Luis de Llano acreditó haber tomado el curso. Sin embargo, no ha cumplido con el pago de la indemnización ni con la disculpa pública, la cual considera el punto más importante de la sentencia.

En enero de 2026, Sasha Sokol afirmó que el plazo para que De Llano presentara esa disculpa había vencido el 9 de enero y señaló que el productor todavía no había cumplido con esa parte de la resolución.

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