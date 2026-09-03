Circuito Cervantino 2026 extiende la fiesta cultural más allá de Guanajuato

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Foto: Alberto Estrada

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la Ciudad de México, fue el escenario donde autoridades culturales dieron a conocer los pormenores y parte de la programación del Circuito Cervantino 2026, iniciativa que forma parte de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC), cuyo país invitado de honor será Francia.

Valeria Palomino, directora general de Circuitos y Festivales de la Secretaría de Cultura, destacó que el Circuito Cervantino no se limitará a la capital del país, sino que llevará diversas propuestas artísticas a distintas regiones de México, como parte de una estrategia para ampliar el acceso de las audiencias a las artes escénicas.

“Para el Festival Cervantino es vital cultivar estas alianzas estratégicas que fortalecen los espacios de encuentro comunitario”, señaló Palomino, quien resaltó la importancia de generar vínculos entre instituciones, artistas y comunidades.

“A través del Circuito Cervantino, estas sinergias nos permiten llevar expresiones culturales a todos los territorios de nuestro país, democratizando el acceso a las artes escénicas para garantizar los derechos culturales de distintas audiencias”, destacó la funcionaria.

En esta edición, el Circuito Cervantino llegará a 16 estados y 32 ciudades, con la participación de 39 agrupaciones nacionales e internacionales dedicadas a distintas disciplinas artísticas. Entre las entidades contempladas se encuentran Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Sonora, entre otras.

¿Quiénes se presentarán en el Circuito Cervantino 2026?

Foto: Alberto Estrada

Palomino adelantó algunos de los espectáculos que formarán parte de esta programación, entre ellos Mondo Cane, con Mike Patton; una compañía de danza francesa; el espectáculo de cabaret de Olivia Normand; el ensamble barroco Pygmalion; un trío de mujeres tamaulipecas; La ópera de los monstruos y una compañía de danza coreana.

A esta programación se sumará la presentación de Sofía Rey en el Lunario, así como diversas propuestas que llegarán a través de los espacios del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La directora general de Circuitos y Festivales subrayó que llevar estas propuestas a distintos puntos del país representa un importante esfuerzo de coordinación y logística, especialmente al tratarse de compañías que se encuentran en gira.

“La coordinación que implica poder hacer circuitos con compañías que están en gira, organizando situaciones de logística, es mucho trabajo, pero es una oportunidad para viajar por muchas culturas”, comentó.

Recintos que formarán parte del circuito Cervantino 2026

Entre los recintos que formarán parte del Circuito Cervantino se encuentran el propio Cenart, el Centro Cultural Helénico, el Complejo Cultural Los Pinos y el Centro de Cultura Digital, espacios que, de acuerdo con Palomino, “formarán una parte fundamental de este circuito”.

Algunos de los espectáculos programados en estos recintos serán de acceso gratuito, con el objetivo de garantizar que “la población tenga acceso a expresiones artísticas de excelencia”.

La programación también se integrará a celebraciones y actividades culturales propias de las localidades, entre ellas la Feria San Francisco de Hidalgo y el Festival Internacional de Teatro de Calle en Zacatecas, ampliando así el alcance del Cervantino a públicos de diferentes regiones.

Por su parte, Amaya Ducru, agregada cultural de la Embajada de Francia en México, destacó que la participación de Francia como país invitado de honor adquiere una relevancia especial, debido a que este año se conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

“Nuestra visión es clara: que las obras circulen, que los artistas se encuentren y que los públicos puedan descubrir nuevas propuestas en donde viven. El Circuito Cervantino ofrece precisamente esa posibilidad, pues la programación no se queda en Guanajuato, continúa su camino, llega a otras ciudades y encuentra nuevos públicos. Para Francia esta dimensión es absolutamente fundamental”, afirmó Ducru.

El Festival Internacional Cervantino 2026 se llevará a cabo del 3 al 18 de octubre, mientras que el Circuito Cervantino extenderá parte de su programación a otras ciudades y entidades del país, como una estrategia para acercar la oferta cultural del festival a nuevas audiencias.

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