Detienen momentáneamente a Luis de Llano por negarse a cumplir sentencia en caso Sasha Sokol

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La captura fue dada a conocer por el equipo legal de la cantante. Foto: Cuartoscuro

El productor Luis de Llano fue detenido este miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 18:13 horas, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en cumplimiento de dos órdenes de arresto emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con información proporcionada por el equipo de representación legal de Sasha Sokol, las órdenes fueron emitidas ante el incumplimiento de lo establecido en una “sentencia definitiva e inatacable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Cada una de estas resoluciones judiciales le imponen un arresto por 15 horas acumulables”.

¿Por qué detuvieron a Luis de Llano?

Según la representación legal de la cantante, las órdenes de arresto corresponden a dos incumplimientos distintos derivados de la sentencia de la SCJN.

El primero se relaciona con la negativa de Luis de Llano a grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol.

El segundo corresponde a su negativa a publicar la síntesis de la sentencia, en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de la artista, al haberse comprobado que fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad.

Las medidas de apremio son herramientas establecidas por la ley para obligar a una persona a acatar las órdenes judiciales. El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que es la legislación aplicable a este juicio, contempla diversas medidas, desde multas hasta el arresto administrativo de hasta 36 horas.

Las órdenes llegan después de meses de incumplimientos

De acuerdo con el equipo legal de la cantante, las órdenes de arresto no serían un hecho aislado, sino que llegarían después de meses de incumplimiento, multas ignoradas y múltiples requerimientos realizados por la jueza, los cuales Luis de Llano habría desatendido.

La representación legal también señaló que, de continuar el incumplimiento de la sentencia y el desafío sistemático de las órdenes judiciales, podría configurarse un delito que implica hasta cinco años de prisión.

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