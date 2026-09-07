Alejandro Fernández pone a cantar al Festival Arre bajo la lluvia 

GENERANDO AUDIO...

Alejandro Fernández en el Festival Arre Foto: Cuartoscuro

El Festival Arre se llevó a cabo los días 5 y 6 de septiembre, con Alejandro Fernández como uno de los artistas principales del domingo, jornada que estuvo marcada por las fuertes lluvias que incluso provocaron que el evento se pospusiera durante cerca de una hora.

Fue pasadas las 22:30 horas cuando ‘El Potrillo’ salió al escenario con un audio en el que se escuchaba a su papá, Vicente Fernández, presentándolo, ante el grito de miles de espectadores que se protegían de la insistente lluvia con mangas de plástico e impermeables.

Con un traje de mariachi fue como comenzó a cantar diversos temas que pusieron a corear a todos los asistentes, pues para aquellos con desamor llegó “Tantita pena”, mientras que para los que aún son románticos sonó “Canta corazón”.

Temas de Vicente Fernández también sonaron a través de la voz de su hijo, como “Estos celos” o “Millón de primaveras”, con los que el cantante recordó a El Charro de Huentitán a casi cinco años de su fallecimiento.

La noche seguía y, pese a la lluvia, el público que coreaba las canciones se volvió eufórico con la participación de Edén Muñoz, quien fue el invitado sorpresa de la noche.

“Mátalas” y “Como quien pierde una estrella” cerraron una de las participaciones más esperadas en un día de festival lleno de agua por las fuertes lluvias.

¿Cómo se vivió el Festival Arre?

El domingo quedó marcado por la intensa lluvia que azotó el festival, donde incluso se tuvo que suspender por un momento para valorar la situación. Una vez que el agua cesó un poco, las actividades continuaron.

Entre charcos y lodo, los asistentes bailaron “Ramito de violetas”, de Mi Banda El Mexicano, así como otros éxitos de las diferentes agrupaciones que se presentaron en el evento.

Asimismo, diversos stands distribuidos por el festival ofrecían activaciones y productos gratis, además de poder disfrutar de la Pista de Baile por Tecate, la más grande del festival, donde diversos éxitos resonaron.

Por su parte, Los Tucanes de Tijuana fueron quienes cerraron el evento, que promete regresar en 2027.

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