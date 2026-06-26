Alejandro Fernández desata la euforia en La Minerva; reúne a más de 270 mil personas

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Alejandro Fernández desde La Minerva Foto: Alejandra Álvarez/OCESA Seitrack

Alejandro Fernández reunió a 270 mil personas durante su presentación en la Glorieta de La Minerva, la noche de este jueves 25 de junio, días después de haber entonado el Himno Nacional durante la inauguración de Mundial 2026.

El concierto, llamado “La Serenata más grande del mundo”, contó con varios invitados como Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Camila y el propio Alex Fernández.

Alejandro Fernández triunfa con “La Serenata más grande del mundo”

Uno de los representantes de la música mexicana es Alejandro Fernández, quien la noche del 25 de junio regresó a su tierra natal, Guadalajara, para brindar unconcierto en la famosa Glorieta de La Minerva, reuniendo a 270 mil asistentes.

Un show en donde canciones que su papá, Vicente Fernández, volvió populares ante el público resonaron en la voz de “El Potrillo”, donde se pudieron escuchar temas como ‘Hermoso cariño’ o ‘Estos celos’.

Alejandro Fernández reúne a 270,000 personas Foto: Alejandra Álvarez/OCESA

Por su parte, sus invitados se presentaron causando la emoción de los miles de asistentes. Alfredo Olivas se presentó con el tema “Cobijas ajenas”, mientras que Julión Álvarez hizo lo propio con ‘Nube viajera’.

Posteriormente, sus hijos hicieron acto de presencia, pero antes se logró escuchar la canción “Mi México Lindo”, incluida en el Álbum Oficial de la FIFA 2026.

Fueron más de dos horas donde el artista puso a cantar a las más de 270,000 personas que se dieron cita para disfrutar junto al artista.

Cabe señalar que Alejandro se encuentra en su gira De Rey a Rey, en la que rinde homenaje a su papá y la cual comenzó desde 2024.

¿Cuándo serán las próximas presentaciones de Alejandro Fernández?

Las próximas fechas de Alejandro Fernández son:

5 y 6 de septiembre – Autódromo Hermanos Rodríguez / Festival Arre – CDMX

12 de septiembre– YouTube Theater – Los Ángeles, CA

15 de septiembre– MGM Grand Garden Arena – Las Vegas, NV

19 de septiembre– Don Haskins Center – El Paso, TX

Resaltar que, fruto de esta gira, surgió su álbum en vivo ‘De Rey a Rey’; este fue grabado durante su concierto en la Monumental Plaza de Toros México.

También su presencia como uno de los headliners del Festival Arre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX genera emoción entre sus fanáticos.

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