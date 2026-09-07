Gala Montes regresa a La Casa de los Famosos México: “Debí haber ganado”

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Gala Montes regresa a La Casa de los Famosos Foto: Cuartoscuro

Gala Montes sorprendió a los habitantes de “La Casa de los Famosos 2026” al entrar y convertirse en una nueva participante del reality.

Inmediatamente mencionó que ella veía el programa por Flor, quien fue eliminada esa misma noche, pero también aseguró que ella cree en las segundas oportunidades, uno de los motivos de su regreso.

Pues, creo que hay oportunidades que no se presentan dos veces en la vida, pero esta sí. Lo dijo Arath de la Torre, porque dijo: “Yo nunca voy a volver a hacer algo como esto”, y ahí estaba en el Big Brother 5000, ¿no? O sea, con nosotros otra vez”. Gala Montes

Puntualizando que: “Yo soy ese tipo de persona que sí le gusta repetir, sobre todo si pierdes. Yo sí quiero ganar y siento que debí haber ganado la otra casa”, recordando que ella terminó en tercer lugar durante su participación.

La actriz y cantante continuó explicando los motivos por los que se consideraba una ganadora, hablando directamente de Aldo de Nigris, quien se consagró como el primer lugar durante la edición de “La Casa de los Famosos 2025”.

“Porque, pues, luché mucho, defendí mucho, di mucho contenido. O sea, sé que soy medio divertida. Sé que lo hago con estilo. Y, pues, no veo a Aldo de Nigris por aquí. Entonces, yo no creo realmente que el fin de la vida sea llegar a un maletín y tener todo ese dinero. Sino, es el camino, ¿no? Lo que está chido y todo el proceso” aseguró a los demás habitantes.

Asimismo, Gala menciona que una parte importante de los logros es cómo llegar a ellos: “Creo que el proceso como del final, o sea, luego llegas y, bueno, yo estoy haciendo mi disco. Y como que de pronto ya lo tienes y dices como, chance no disfruté como todo el proceso, que es con las personas con las que estás.

¿Quién es Gala Montes?

Conocida artísticamente como Gala Montes, es una actriz y cantante mexicana nacida en la Ciudad de México el 4 de agosto de 2000.

Inició su carrera como actriz infantil, debutando en la televisión con la serie “La niñera” en 2007, sumando en su filmografía diversas producciones televisivas y cinematográficas, destacando en proyectos como “El señor de los cielos”, “Diseñando tu amor:, así como “La mexicana y el güero”.

En paralelo a su carrera actoral, incursionó en la música en 2018 con el lanzamiento de sus sencillos.

Asimismo, muchos la recuerdan por su participación en “La Casa de los Famosos”, donde vivió una polémica pelea con Adrián Marcelo y terminó ganando el tercer puesto de dicha edición del reality.