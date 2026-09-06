Tini conquista la Arena CDMX con el Futtura World Tour: “Los amo”

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Tini y Danna cantaron juntas en el Arena Ciudad de México. Foto: Alberto Estrada

Tini llegó con su “Futtura World Tour” a la Arena Ciudad de México, donde ofreció un concierto ante más de 15 mil personas que abarrotaron el recinto y corearon de principio a fin los éxitos que han convertido a la cantante argentina en una de las referentes de la música pop y urbana. Como invitada especial, Danna apareció sobre el escenario para interpretar junto a ella “Si tú te vas”.

Ante un público que en su mayoría estuvo conformado por jóvenes, algunos de ellos portando playeras de la selección argentina, Tini arrancó el espectáculo con “El cielo”, seguida de “La loto”, provocando desde los primeros minutos la euforia de sus seguidores.

A lo largo de más de dos horas de concierto, la intérprete derrochó energía y sensualidad con diversos cambios de vestuario, mientras se mostraba alegre y completamente entregada a sus fans mexicanos, quienes la recibieron con los brazos abiertos.

Tini recorre su carrera y sorprende con invitados especiales

Tini en concierto en CDMX. Foto: Alberto Estrada

El concierto fue un recorrido por distintas etapas de la carrera de Tini, provocando constantes gritos entre sus seguidores con canciones como “En mi mundo”, “Ser mejor”, “Siempre brillarás”, “Miedo”, “Tinta 90”, “Una noche más”, “Buenos Aires”, “Si tú te vas”, “Acércate” y, por supuesto, una de las más esperadas de la noche, “La Triple T”.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Jorge Blanco, protagonista de la telenovela “Violetta”, apareció en el escenario para cantar junto a Tini “Podemos”. La presentación también contó con la participación de Mechi Lambre, quien se sumó a este reencuentro que desató la nostalgia entre los seguidores de la producción juvenil.

La cantante argentina aseguró que el cariño del público mexicano es algo “inexplicable” y destacó la manera en que sus seguidores siempre la han recibido. Cabe recordar que Tini viene de ofrecer un concierto en Guadalajara y continuará su recorrido por México con una presentación en Monterrey.

Durante “Acércate”, Tini literalmente se acercó a sus seguidores al bajar del escenario mientras portaba una playera de la selección mexicana con el número 7.

Previamente, la artista también mostró las banderas de México y de la comunidad LGBT+, como una muestra de cercanía y cariño hacia su público.

Su más reciente sencillo, “Pa’ él”, realizado en colaboración con Los Ángeles Azules, tampoco podía faltar. El tema puso a bailar a toda la Arena Ciudad de México y se convirtió en otro de los momentos de mayor celebración durante la noche.

El espectáculo estuvo acompañado por una importante producción visual. Tini utilizó en varias ocasiones una plataforma que la elevó varios metros sobre el escenario, además de una luna que la mantuvo suspendida en el aire, mientras sus seguidores aprovecharon para capturar fotografías y videos como recuerdo de la velada.

Uno de los momentos más divertidos ocurrió cuando el público comenzó a gritar: “¡Tini, hermana, ya eres mexicana!”, una frase que sorprendió y emocionó a la cantante. Tini pidió a su banda que le diera ritmo al famoso grito con un toque de reguetón, convirtiéndolo en uno de los momentos más espontáneos de la noche.

La conexión entre Tini y sus fans se mantuvo durante todo el concierto y en ningún momento decayó. La cantante agradeció constantemente el cariño de sus seguidores, quienes hicieron de esta presentación una noche especial e inolvidable.

Como ya se ha convertido en una tradición en sus conciertos en México, Tini también recibió un Doctor Simi personalizado. La cantante se mostró emocionada y divertida con el obsequio, al que dedicó unos momentos para observarlo a detalle antes de agradecer el gesto de sus seguidores.

Tini volverá a la Arena Ciudad de México el próximo 25 de octubre, donde continuará compartiendo con el público mexicano su música, energía y sensibilidad como parte de su “Futtura World Tour”.

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