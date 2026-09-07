Pedro Sola cuidará los animales de La Granja VIP pero usuarios explotan en redes: “Quieren limpiar su imagen”

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¿Quieren blanquear su imagen? Foto: Cuartoscuro

Pedro Sola formará parte de la nueva temporada del “La Granja VIP 2026“, pero no como participante, sino como cuidador de los animales que se encuentran en el espacio del show.

La aparición ocurrió semanas después de la polémica que protagonizó por sus comentarios relacionados con los perros, por lo que su nueva encomienda fue relacionada por usuarios como “un limpiado de imagen”.

¿Qué hará Pedro Sola en La Granja VIP?

Pedro Sola será el “practicante” del Tío Pepe..👀



TV Azteca tratando de limpiar su imagen con los animales 😂 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/NrJsCyt9IQ — Dani✨ (@LaReporteraDani) September 7, 2026

Durante la gala de estreno, transmitida el 6 de septiembre, Pedro Sola apareció vestido de agrenjero y explicó que está dispuesto a aprender las labores necesarias para cuidar a los animales y colaborar con los habitantes de la granja.

“Me emociona mucho convertirme en el practicante del Tío Pepe. Les quiero decir que hay lecciones que nunca se olvidan y la que la vida ya me dio a mí… ¡Ay, ya sabes cuál!” Pedro Sola, conductor

El conductor de “Ventaneando” será el practicante del Tío Pepe, una labor que tendrá como objetivo que aprenda a cuidar, alimentar y proteger a los animales que viven en la granja. “Y ahora lo único que quiero es aprender a cuidar y alimentar junto a los granjeros a los animales que vivirán en esta granja”.

Sola también aseguró que nunca había vivido una experiencia de este tipo y prometió involucrarse en las actividades que le sean asignadas.

Usuarios cuestionan la participación de Pedro Sola

Aunque algunos espectadores consideraron positiva la oportunidad de que el conductor conozca de cerca las responsabilidades que implica cuidar animales, otros sospecharon que su participación podría tener una doble intención.

Una de las opiniones que más llamó la atención fue:“TV Azteca queriendo limpiar la imagen de Pedro Sola por la polémica de los perritos”. De esta manera, parte de la audiencia interpretó su llegada a “La Granja VIP” como una estrategia para reivindicar la imagen pública del conductor después de la controversia.

Otros usuarios, en tono de burla, incluso celebraron que tenga que realizar labores propias de una granja con comentarios como: “Qué bueno, que limpie mucha caca de vaca” o “veánlo como servicio comunitario en TV”. Ahora los usuarios esperan ver la participación de Sola en el show.

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