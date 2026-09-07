Sarah Khalifa, presentadora de TV en Egipto, es condenada a muerte

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

Sarah Khalifa, conocida presentadora de televisión en Egipto de 39 años, fue condenada a muerte por ahorcamiento junto con otros 11 acusados por un tribunal de El Cairo, tras ser declarados culpables en un caso relacionado con la fabricación y tráfico de drogas sintéticas.

La sentencia fue dictada el pasado sábado 5 de septiembre y corresponde a uno de los casos de narcotráfico que más atención genera en Egipto. El proceso involucró a 28 acusados; nueve recibieron cadena perpetua y siete fueron absueltos.

¿De qué acusan a Sarah Khalifa, conductora de TV en Egipto?

De acuerdo con medios egipcios, Khalifa y los otros condenados fueron señalados por formar una organización criminal dedicada a conseguir materiales utilizados para fabricar drogas sintéticas, con la intención de comercializarlas.

Las autoridades reportaron el aseguramiento de más de 750 kilogramos de narcóticos y materias primas, además del hallazgo de dos departamentos que presuntamente eran utilizados como laboratorios para fabricar las sustancias.

Durante las investigaciones también fueron decomisadas armas de fuego y municiones sin licencia, dicha acusación se basa tanto en los elementos, como en testimonios y evidencia digital.

Lo anterior sumó una condena de pena de muerte y cinco años de prisión por un caso aparte relacionado con el secuestro y la agresión a un joven.



El veredicto se produjo después de que el tribunal consultara al Gran Muftí de Egipto para obtener su opinión religiosa, un procedimiento exigido por la ley egipcia en los casos de pena capital.

“He sido víctima de una injusticia”: Sarah Khalifa niega las acusaciones

Khalifa, quien cuenta con alrededor de 2.5 millones de seguidores en Instagram, negó su participación en los delitos. La presentadora es conocida por conducir el programa “Mission Impossible”, enfocado en temas relacionados con seguridad y crimen, lloró y pidió “misericordia y humanidad”, mientras insistió en que había sido víctima de una injusticia.

“Nunca he fumado un cigarrillo en mi vida… Juro por Dios Todopoderoso, con el juramento más solemne, que he sido víctima de una injusticia”. Sarah Khalifa, presentadora de Egipto

La también propietaria de una clínica de cirugía estética y de una empresa dedicada a la producción y organización de eventos espera que su abogado apele el fallo.

En Egipto, la pena de muerte no significa que la ejecución ocurra de manera inmediata; en este caso, el tribunal consultó previamente al Gran Muftí de Egipto, un procedimiento requerido para las condenas capitales, y el fallo todavía está sujeto a apelación.

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