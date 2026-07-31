Allison grabó “Ya lo sé que tú te vas” de Juan Gabriel; celebran 20 años de primer disco

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Foto: David Rubí

Hace 20 años, la escena musical del país recibió con mucho cariño el disco homónimo de la banda Allison, que con “Frágil” marcó el destino de la agrupación que solo ha registrado un cambio en su alineación en dos décadas, y el de toda una generación que los ha acompañado a lo largo de este tiempo.

A diferencia de otras agrupaciones, ellos sí se llevan bien y disfrutan tocar las canciones que los llevaron a la cima.

El cariño y la amistad mantienen unido a Allison

Diego Stommel, baterista de la banda, aseguró que lo que los mantiene unidos “es el cariño real” que existe entre los cuatro, pues a pesar de las diferencias es más importante reunirse para pasarla bien que para crear música y romper marcas. Por eso, la relación se mantiene con la misma amistad con que inició.

Por su parte, Erik Canales, consideró que la música del primer álbum es “resignificada” cada vez que la tocan, por eso no les aburre interpretarla show tras show.

Ese primer disco homónimo incluye un cover de Juan Gabriel, que tocaron con el fallecido “Divo de Juárez” en el Auditorio Nacional, y recuerdan con alegría que “Juanga” disfrutó mucho de su versión y los felicitó.

Además, revelaron que existe una versión demo de “Ya lo sé que tú te vas” la cual presentaron hace 20 años a la disquera y les dijeron que estaba “muy oscura” para el mercado en ese entonces, a pregunta expresa, no descartaron lanzarla próximamente.

Allison celebra 20 años de su álbum debut con Disco de Platino

Esta tarde en la Ciudad de México, los chicos de Allison fueron reconocidos con la certificación de Disco de Platino por su álbum homónimo, un lanzamiento que se convirtió en uno de los discos más representativos de los años 2000, con canciones como “Frágil”, “Aquí” y “Me Cambió” que impulsaron a los músicos a convertirse en una de las presencias sonoras más representativas de la nueva ola alternativa.

El álbum marcó el debut discográfico de la banda y marcó el camino a seguir lleno de energía del punk rock, con melodías accesibles y letras en español, muy inspiradas en su adolescencia, sobre todo hablando de desamor, sentirse incomprendidos y buscar sus sueños en la industria.

Lo que hoy, a 20 años de distancia, se siente como un pasado mucho más sencillo, a convertirse en adulto y seguir viviendo de la música.

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