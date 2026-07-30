Maribel Guardia conquista Instagram con bikini amarillo a sus 67 años: “¿Les gusta el mar?”

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La actriz se encuentra en Costa Rica desde hace unos días. Foto: Cuartoscuro

Maribel Guardia volvió a sorprender a sus seguidores al compartir videos y fotografías en su cuenta de Instagram, donde presume su figura y abdomen tonificado a los 67 años.

La actriz y conductora reveló que se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Punta Leona, Costa Rica, desde donde envió un saludo a sus seguidores.

“El mar. Besos desde Punta Leona, Costa Rica. ¿Les gusta el mar?”, escribió este jueves 30 de julio en una publicación que ya suma más de 16 mil “Me gusta”.

Así luce Maribel Guardia en Costa Rica

En las imágenes, Maribel Guardia luce un bikini amarillo que complementó con unas gafas de sol y un sombrero.

Su outfit no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes destacaron su belleza y condición física en los comentarios de la publicación.

Además, la actriz compartió algunas postales del paisaje de Punta Leona, un complejo turístico y reserva natural ubicado en la provincia de Puntarenas, en la costa del Pacífico Central de Costa Rica.

Maribel Guardia disfruta unos días de descanso

Desde hace algunos días, Maribel Guardia comparte momentos de su estancia en su natal Costa Rica a través de redes sociales.

En otras publicaciones se le observa disfrutando de un tradicional café chorreado y visitando el complejo vacacional My Childhood Dream House.

La también cantante publicó fotografías junto a integrantes de su familia, entre quienes aparece su esposo, Marco Chacón.

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