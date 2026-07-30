La Güera de las Estrellas revela el impacto de la Luna de Ciervo y llama a manifestar rumbo al eclipse del 12 de agosto

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La psíquica mexicana La Güera de las Estrellas explicó que la Luna de Ciervo, que se postró sobre los cielos mexicanos este miércoles, traerá un momento de visibilidad. Además, llamó a los mexicanos a manifestar y prepararse por el eclipse solar total del próximo 12 de agosto que, por cierto, no será visible en México.

En la más reciente edición de “A las nueve en Uno“, noticiario transmitido por Uno TV, la psíquica mexicana se presentó este jueves junto a los periodistas Pablo Valdés y Rocío Ireta para inaugurar su sección que se presentará cada jueves en el espacio informativo.

Según la experta, el momento actual exige soltar el ego y prepararse para importantes transformaciones energéticas antes del cierre de año.

La Luna del Ciervo y la bendición del Casimi en Júpiter

La Luna llena del ciervo, que se postró este miércoles 29 de julio, provocará reconocimiento, según dijo La Güera de las Estrellas en “A las nueve en Uno“.

“Es cuando los ciervos salen, sacan sus aspas y las afilan. ¿Qué quiere decir? Que salimos a la luz, que mostramos nuestros talentos, que mostramos lo mejor que tenemos y entonces somos vistos, reconocidos”. La Güera de las Estrellas

La jornada representa una invitación abierta para mostrar talentos y dejar atrás las inseguridades. La especialista invitó a la audiencia a actuar desde el amor propio y reclamar el éxito que a cada uno le corresponde en esta etapa.

Por otro lado, La Güera de las Estrellas reveló que, a pesar de las tensiones astrológicas, el panorama ofrece oportunidades de crecimiento personal gracias al fenómeno conocido como Casimi en Júpiter.

“Casimi es el corazón que está en el sol, en Júpiter, en el planeta de los regalos. Y es como si fácil si tuviéramos nuestro padre y nuestro padrino millonarios llenos de regalos y nos preguntaran: ‘¿Qué quieres que te dé?’ Esa es la energía de ahorita“, agregó.

La Güera de las Estrellas llama a manifestar rumbo al eclipse solar

De cara al próximo mes de agosto, anunciado como el mes del dinero, se vislumbran importantes portales energéticos como el Portal de León y un significativo eclipse solar el próximo 12 de agosto, los cuales redefinirán el rumbo de las emociones y la prosperidad financiera.

“Si empezamos a hacer conciencia, empezamos a declarar, a manifestar lo que queremos, nos va a encaminar a este gran eclipse solar que viene para el 12, que va a impactar todo, está moviendo todo y está moviendo las emociones”. La Güera de las Estrellas

Cabe destacar que, el próximo jueves, la psíquica va a ahondar en el impacto de los eclipses, debido a que habrá un eclipse total de Sol y un eclipse parcial de Luna. “Les hablaré de cómo activar el dinero de una vez por todas“, adelantó.

Predicciones del zodiaco frente al portal de agosto

La experta también ofreció un recorrido por los signos zodiacales, destacando que Aries debe cerrar capítulos dolorosos, mientras que Tauro recibirá ingresos sin necesidad de sufrimiento.

Por su parte, Cáncer superará las trabas del Mercurio retrógrado, y Leo brillará con fuerza gracias a la presencia de Júpiter.

Asimismo, señaló que Capricornio se encuentra libre tras la salida de Plutón, mientras que Acuario resolverá trámites o procesos legales pendientes.

Finalmente, Piscis dejará atrás un ciclo kármico de dos años para entrar en una época de alivio emocional.

La sombra de Mercurio y el impacto del “Saturnazo” en Aries

Uno de los aspectos más relevantes explicados por la vidente fue la salida de Mercurio retrógrado, el planeta encargado de regir las finanzas, el trabajo y las comunicaciones.

A pesar de haber retomado su curso directo, el astro aún permanece en una fase de sombra energética que se extenderá hasta el 10 de agosto. Durante este lapso, la comunicación clara continuará siendo un desafío constante para la mayoría.

Aunado a esto, la psíquica alertó sobre la llegada del “Saturnazo”, fenómeno provocado por Saturno en Aries en fase retrógrada, el cual afecta a todos los signos del zodiaco por igual.

“Saturno es el planeta que es el maestro, el que nos indica, el que nos enseña… nos pone en una situación en donde tenemos que pensar qué vamos a iniciar”. La Güera de las Estrellas

Por ello, la experta enfatizó la necesidad de mantener la prudencia en las decisiones importantes. “La comunicación ahorita no va a ser clara. Entonces, ahorita ni se desanimen, ni se enojen, ni se peleen, ni firmen contratos si no son claros”, advirtió.

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