Ester Expósito anuncia acciones legales en medio de rumores con Mbappé: “Me veo obligada a poner un límite”

GENERANDO AUDIO...

Ester Expósito habla sobre información falsa de ella. Foto: Cuartooscuro

Ester Expósito publicó un comunicado este 30 de julio a través de sus historias de Instagram, donde denunció la difusión de información falsa sobre ella y su vida personal, además de anunciar posibles acciones legales.

El mensaje llega después de que diversos medios de España difundieran rumores sobre una presunta relación sentimental entre la actriz y el futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, tras ser vistos juntos en diversos lugares.

Ester Expósito explota en sus redes, esta cansada de que la relacionen con el jugador Mbapee, afirma no tener ninguna relación pic.twitter.com/FOo4w8wFRW — Paula (@paulagalvex) July 30, 2026

Ester Expósito reacciona a noticias falsas sobre ella

La actriz española Ester Expósito, a quien muchos recuerdan por su papel en la serie “Élite”, se ha hecho tendencia desde hace unos meses tras ser vinculada con el futbolista francés Kylian Mbappé.

Medios como Quién señalan que los rumores de este romance nacieron a principios de este año, luego de que ambos fueran captados juntos en ciudades como Madrid, París, Cerdeña e Ibiza.

Pero ahora, Expósito lanzó un comunicado en el que destacó que circula información falsa sobre ella, pero no especificó a qué se refería.

“En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy”.

Aunque no reveló la causa que la orilló a incluso amagar con consecuencias legales, algunas publicaciones señalan que podría tratarse de los rumores referentes a Kylian Mbappé.

“Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad. No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables”.

La polémica por Mbappé

Cabe señalar que en redes sociales comenzaron a surgir una serie de imágenes de Kylian Mbappé con otra mujer, por lo que se especula que este podría ser el motivo del mensaje.

Sin embargo, otras versiones mencionan que la actriz ha enfrentado comentarios negativos en redes sociales, donde algunos usuarios la señalaron, sin fundamento alguno, por el rendimiento del futbolista durante el Mundial.

A estas críticas se sumaron rumores que aseguran, también sin pruebas, que la presunta relación entre Expósito y Mbappé tendría un interés económico por parte de ella, debido a las apariciones de ambos en establecimientos de lujo.

Cabe recordar que la supuesta relación entre el futbolista y la actriz no ha sido confirmada por ninguno de los dos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.