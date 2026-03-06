Amanda Miguel dice que la voz de Ángela Aguilar “no le llama la atención”; le gustaría colaborar con Belinda y Karol G

GENERANDO AUDIO...

Amanda Miguel no está interesada en Ángela Aguilar. Foto: Cuartoscuro

Amanda Miguel habló sobre las cantantes con las que le gustaría colaborar, destacando la voz y el talento de figuras como Belinda y Karol G. Sin embargo, cuando se le preguntó por Ángela Aguilar, sorprendió con su respuesta sobre la cantante de regional mexicano.

En entrevista para el programa De Primera Mano, a la intérprete se le preguntó si le llamaba la atención la voz de Ángela Aguilar, a lo que respondió de manera directa:

“No, no, no me llama la atención su voz”. Amanda Miguel

¿Con quiénes le gustaría colaborar a Amanda Miguel?

La negativa contrasta con su interés por colaborar con Cazzu, expareja de Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar.

En febrero, durante su gira “El me mintió World Tour”, de acuerdo con TV Notas, Amanda Miguel habló positivamente del trabajo de la exponente argentina.

“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho como mujer porque es un portento de mujer…. Me gustaría hacer algo con ella, a lo mejor algún día”, compartió.

Algunas de las exponentes musicales con las que destacó que le gustaría trabajar en esta entrevista fue con Belinda, de quien mencionó que muchos consideran que no canta, pero ella asegura que sí lo hace y muy bien.

“Hay otros, por ejemplo, que todo el mundo dice que Belinda no canta. Belinda canta y Belinda canta mi canción en el tono original, que nadie canta en mi tono original”, indicó.

Subrayó que puede reconocer que Belinda sí puede cantar su música, no solo por su experiencia, sino por los estudios musicales con los que cuenta, por lo que aseguró que no la pueden engañar.

Algo similar ocurre con Karol G, de quien destacó que le gusta lo que escribe y el mensaje que transmite con su música.

“No importa la voz que tenga, pero me gusta su integridad o lo que ella transmite. Si va a poder cantar, por supuesto…”. Amanda Miguel

Incluso recordó cuando Karol G fue grabada cantando la canción “Así no te amará jamás” durante su visita a San Miguel de Allende por el Día de Muertos.

¿En qué trabaja Amanda Miguel?

Actualmente, Amanda Miguel continúa con su gira “El me mintió World Tour”, con una presentación este 6 de marzo en el Foro GNP de la Ciudad de México y otra el 8 de marzo en el Auditorio Nacional.

Posteriormente, tendrá dos presentaciones en Colombia, el 10 y 11 de abril, y después regresará a México para su presentación en Monterrey el 28 de mayo en el escenario GNP Seguros.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.