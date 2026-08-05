Andrés Calamaro vuelve a México con tres conciertos; conoce las fechas y la hora de la preventa

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El cantautor regresa con el tour Calamaro Como Cantor. Foto: Cuartoscuro

Andrés Calamaro volverá a México para ofrecer tres conciertos en noviembre de este año, en el que incluirá éxitos de sus más de cuatro décadas de carrera.

En Unotv.com te contamos dónde y cuándo iniciará la venta de boletos para las tres presentaciones del tour Calamaro Como Cantor.

¿Cuándo son los conciertos de Andrés Calamaro en México?

Andrés Calamaro llega con su gira Como Cantor a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. 🔥



📍9 de noviembre, Escenario GNP Seguros, MTY

📍11 de noviembre, Teatro Diana, GDL

📍13 de noviembre, Pepsi Center, CDMX #PreventaBanamex 6 de agosto pic.twitter.com/ikJc3fi3OG — Ocesa Total (@ocesa_total) August 4, 2026

La gira del músico argentino llegará a tres ciudades del país durante noviembre de 2026, las fechas confirmadas y venues son:

9 de noviembre, Escenario GNP Seguros, en Monterrey, Nuevo León

11 de noviembre, Teatro Diana, en Guadalajara, Jalisco

13 de noviembre, Pepsi Center, en la Ciudad de México

¿Habrá preventa de boletos para los conciertos de Andrés Calamaro?

La preventa Banamex comenzará este jueves 6 de agosto, en punto de las 11:00 horas.

Por otro lado, la venta general estará disponible un día después a través de Ticketmaster y en las taquillas de los inmuebles participantes.

¿Qué esperar de la gira Calamaro Como Cantor?

Con este tour, Andrés Calamaro regresa a México después de una exitosa gira internacional que ha registrado funciones sold out en distintos países.

El músico presentará un espectáculo que recorre las canciones más importantes de su carrera, incluyendo temas que marcaron su etapa como integrante de Los Abuelos de la Nada, su paso por Los Rodríguez y su consolidación como solista.

México, uno de los países donde más escuchan a Andrés Calamaro

De acuerdo con la información compartida por los organizadores, México es el segundo país del mundo donde más se escucha la música de Andrés Calamaro en Spotify, solo por detrás de Argentina.

Actualmente, el multinstrumentista suma más de 4.3 millones de seguidores en plataformas digitales y mantiene una sólida presencia entre el público de habla hispana, con oyentes en España, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay.

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