Disney abre su catálogo a TikTok; usuarios podrán usar fragmentos de sus películas

| 11:01 | Oscar Gómez Cruz - Agencias | AFP
Disney abre su catálogo a TikTok; usuarios podrán usar fragmentos de sus películas
Comenzará como un programa piloto en Estados Unidos. Foto: AFP

Disney anunció este miércoles 5 de agosto, un acuerdo con TikTok para autorizar el uso de fragmentos de sus películas y series en los videos cortos publicados en dicha plataforma.

TikTok ofrecerá a sus creadores acceso a recursos relacionados con cientos de películas y series del inmenso catálogo de franquicias emblemáticas y propiedades intelectuales apreciadas de Disney”, indicó la compañía en un comunicado, citando en particular los universos de las películas de Pixar, Marvel o “Star Wars”.

¿Cuándo se implementará?

El acuerdo será lanzado en fase piloto en Estados Unidos en los próximos meses, antes de ampliarse eventualmente a otros países, precisó.

Los creadores que participen en el programa verán también sus videos difundidos en una nueva sección de la plataforma Disney+.

Los contenidos creados por los fans desempeñan un papel cada vez más importante en la manera en que el público descubre y se implica (…) en el entretenimiento”, agregó el conglomerado estadounidense.

El grupo anunció además el miércoles un alza del 7% en su facturación trimestral, impulsada por sus parques de diversiones, su oferta de streaming y el éxito en salas de “Toy Story 5”, pese a que el beneficio neto se redujo a la mitad en comparación con 2025.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

¿Qué dice “La Cita Fresita 2.0”? La canción que puso César Gastélum en una de sus últimas publicaciones

Entretenimiento

¿Qué dice “La Cita Fresita 2.0”? La canción que puso César Gastélum en una de sus últimas publicaciones

Harry Styles conquista México al cantar "Cielito lindo"

Entretenimiento

Harry Styles conquista México al cantar "Cielito lindo"

Jannette Chao habla sobre la nueva puesta de "Hoy No Me Puedo Levantar" tras 20 años

Entretenimiento

Jannette Chao habla sobre la nueva puesta de "Hoy No Me Puedo Levantar" tras 20 años

¿Cómo está Eric del Castillo? Kate revela la verdad después de su hospitalización

Entretenimiento

¿Cómo está Eric del Castillo? Kate revela la verdad después de su hospitalización

Etiquetas: ,