Influencers asesinados en México: recuento de casos recientes    

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Influencers asesinados en México. Fotos: Reuters

La violencia contra influencers en México ha dejado varios casos que generaron impacto en redes sociales, especialmente aquellos en los que los ataques ocurrieron mientras realizaban transmisiones en vivo o grababan material para sus plataformas.

Inlfuencers asesinados durante transmisiones en vivo

César Gastélum: 4 de agosto 2026

El caso más reciente fue el del influencer sinaloense César Gastélum, quien fue asesinado el 4 de agosto del presente año mientras grababa contenido para redes sociales en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

El ataque quedó registrado por las cámaras con las que realizaba la grabación y por el sistema de videovigilancia del establecimiento donde se encontraba. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y le dispararon. En su última publicación se escucha un corrido de fondo que hace un gesto al “Señor del sombrero”, uno de los apodos con el que se conoce a Ismael el “Mayo” Zambada.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia explícita. Se recomienda discreción:

César Gastélum, streamer e influencer conocido como @cesargastelum04 y originario de Sinaloa, falleció la noche del 4 de agosto de 2026 en Culiacán.



El hecho ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo frente a un KFC de la zona Tres Ríos y quedó registrado en su stream… pic.twitter.com/PpBnY0yYV3 — elflechadornegro (@elflechadornegr) August 5, 2026

Valeria Márquez: 13 de mayo 2025

Uno de los casos que más conmoción causó ocurrió en mayo de 2025, cuando la influencer Valeria Márquez fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética ubicada en Zapopan, Jalisco.

Según los reportes, un sujeto llegó al lugar haciéndose pasar por un repartidor que llevaba un regalo para la joven creadora de contenido. El ataque quedó captado durante la transmisión y sus seguidores presenciaron el momento a través de redes sociales.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia explícita. Se recomienda discreción:

En Zapopan, Jalisco, fue privada de la vida la influencer Valeria Marquez mientras transmitía en vivo. Hace unos días publicó responsabilizando a su ex pareja en caso de que algo le llegara a pasar. #zapopan #jalisco #valeriamarquez pic.twitter.com/CfJkgbd0pi — fuerzas_especiales_mex (@FuerzasMex) May 14, 2025

La violencia en Sinaloa y los influencers señalados

En medio del conflicto entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: la “Mayiza” y los “Chapitos”, algunos creadores de contenido han sido asesinados en hechos violentos.

En 2025, circularon volantes en los que se señalaba a 25 youtubers y músicos de presuntamente lavar dinero para una de las facciones del grupo criminal. Algunos de los nombres mencionados posteriormente fueron asesinados.

Influencers asesinados en Sinaloa durante 2024

Uno de los primeros casos ocurrió en octubre de 2024, cuando José Carlos, alias el “Chilango”, fue asesinado durante un ataque armado mientras vendía dulces en Culiacán.

El 21 de noviembre de 2024, se reportó la desaparición de Manuel Vivanco, el “Jasper”. Dos días después fue localizado sin vida al sur de Culiacán con signos de tortura

El 9 de diciembre de 2024, el youtuber sinaloense Leovardo Aispuro, conocido como “Gordo Peruci”, fue asesinado a balazos en la colonia 21 de marzo, en Culiacán

Ese mismo mes también fue asesinado Adrián Antonio López Iribe, hermano del youtuber conocido como “Compa Camarón”, en un ataque directo ocurrido en la capital sinaloense

Más asesinatos de creadores de contenido durante 2025

El 10 de enero de 2025, fue localizado sin vida Agustín Paul, el “Pinky”, a un costado de la carretera Benito Juárez, en Culiacán. El cuerpo presentaba signos de tortura

Ese mismo mes fue asesinado Adal Peña, creador de contenido fitness de 42 años, quien fue atacado mientras realizaba ejercicio en una plaza del sector Tres Ríos, en Culiacán

El 22 de marzo, familiares reportaron la desaparición de Víctor Manuel, el “Brasileño”. Cuatro días después fue encontrado muerto en un terreno baldío de la colonia Toledo Corro, en Culiacán.

Otro caso que generó atención fue el asesinato de Gail Castro, hermano del influencer “Markitos Toys”, ocurrido en un restaurante de Ensenada, Baja California.

El 16 de agosto de 2025, en Temixco, Morelos, Camilo Ochoa, conocido como el “Alucín”, perdió la vida en un ataque directo ocurrido en su domicilio.

Amenazan a influencers

De acuerdo con los señalamientos difundidos en volantes en 2025, seis de los nombres incluidos en esa lista de 25 creadores de contenido posteriormente fueron asesinados:

Leovardo Aispuro Soto, “Gordo Peruci”

Manuel Vivanco, el “Jasper”

José Carlos, el “Chilango”

Adrián Antonio López Iribe, hermano de “Compa Camarón”

Gail Castro

Camilo Ochoa, el “Alucín”

Los casos han generado debate sobre la exposición de los creadores de contenido en redes sociales y la violencia que ha alcanzado a figuras con presencia digital en distintas regiones del país.

#Sinaloa Actualización de la lista proporcionada a la ciudadanía de miembros del cártel de los sapitos (chapitos) siendo el más reciente el hermano mayor de Markitos Toys, Gail Castro. pic.twitter.com/DV9h8XElhM — news.sinaloa1 (@NewsSinaloa) March 29, 2025

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