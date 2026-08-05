Refugio de Linda Blair tenía 251 perros; esto encontraron las autoridades

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Ningún perro fue retirado. Foto: AFP/Cuartoscuro

El Departamento de Control y Cuidado Animal de Los Ángeles, Estados Unidos, informó ayer, martes 5 de agosto, que Linda Blair, conocida actriz por “The Exorcist” tenía 251 perros en su refugio; cuando el número permitido es de 100. Aunado a ello, algunos de los lomitos deberán ser inspeccionados por las autoridades.

Desde hace una semana la propiedad de Blair es investigada por diversos departamentos públicos debido a una orden de inspección.

¿Qué encontraron las autoridades en la propiedad de Linda Blair?

En conjunto con la Departamento de Planificación Regional, la institución informó en un comunicado que dentro del domicilio, a nombre de la actriz, fueron localizados 251 perros, una cifra que supera el límite autorizado para el refugio administrado por la Linda Blair WorldHeart Foundation.

De acuerdo con el informe, la inspección se realizó el pasado 31 de julio como seguimiento a denuncias sobre presuntas condiciones de hacinamiento, problemas de higiene y posibles violaciones a normas de construcción.

La propiedad de 2.5 acres había contado con una licencia para operar como instalación de resguardo animal con un máximo de 100 perros, pero ese permiso venció en 2023 y no fue renovado.

Aparte de la presencia de 251 perros, se detectaron diversas irregularidades, entre ellas estructuras construidas sin autorización, instalaciones que incumplen normas de uso de suelo y un contenedor de carga de gran tamaño que generó preocupaciones por la seguridad de los animales.

A pesar de estos hallazgos, ningún perro fue retirado del lugar.

Tres perros de Linda Blair deberán recibir atención médica

Foto: AFP

Según el comunicado, al momento, se emitió una orden para que tres perros reciban atención veterinaria, además de requerir mejoras en las condiciones de alojamiento y saneamiento del refugio.

Asimismo, Linda Blair fue citada por operar una instalación para animales sin licencia vigente y por rebasar el número de animales permitido en una residencia.

Por su parte, el Departamento de Planificación Regional confirmó diversas infracciones relacionadas con el uso de suelo y construcciones no autorizadas dentro de la propiedad.

Las autoridades señalaron que la inspección forma parte de una investigación activa, por lo que no darán a conocer más detalles mientras continúan las indagatorias.

Finalmente, el boletín destacó que antes de solicitar una orden judicial para ingresar al inmueble, funcionarios realizaron 24 intentos de contacto durante un periodo de tres años.

¿Qué ha dicho Linda Blair del caso?

Po su parte, Linda Blair WorldHeart Foundation externó en días anteriores que tanto ella como las mascotas en la propiedad se encontraban en perfecto estado tras la revisión técnica.

La artista sostuvo que el incidente se limitó a un asunto de tramitación referente a la entrega de documentos pendientes y nuevos planos requeridos por la administración local.

“Hoy recibimos una visita sorpresa muy importante y, al final, resultó tratarse simplemente de algunos trámites, nuevos planos y cosas por el estilo“, dijo en redes sociales.

Asimismo, la defensora de los animales aprovechó la atención mediática para reiterar que lleva dos años intentando cambiar de domicilio para continuar con la rehabilitación de mascotas.

Para finalizar, hizo un llamado público solicitando donaciones para su fundación sin fines de lucro, enfatizando la crisis de abandono animal que enfrenta actualmente el estado de California.

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