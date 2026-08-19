Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu podrían encontrarse en Premios Juventud

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Christian Nodal, Ángel Aguilar y Cazzu. | Foto: Getty Images.

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu podrían coincidir en los Premios Juventud 2026, el 3 de septiembre en Marbella, España. Hasta el momento, no se ha confirmado que los tres artistas estén presentes en la ceremonia de premiación, aunque la posibilidad de s

La ceremonia se realizará en el anfiteatro Starlite de Marbella y será la primera edición de Premios Juventud celebrada fuera del continente americano.

Ángela Aguilar y Christian Nodal irán a los Premios Juventud

Durante el programa, Ángela Aguilar tendrá una participación musical especial y presentará una versión inédita de “Cielito lindo”. Además, la cantante compite en tres categorías:

Mejor canción mariachi música mexicana por “China de los ojos negros”

Mejor álbum música mexicana por “Nadie se va como llegó”

La mezcla perfecta por “No quiero hablar”, junto a Marc Anthony.

Christian Nodal también subirá al escenario para interpretar “Amé”. El cantante está nominado a Mejor álbum música mexicana por “¿Quién + como yo?” y Mejor canción mariachi música mexicana por “Un vals”.

¿Cazzu estará en Premios Juventud?

La participación de Cazzu es todavía una incógnita, aunque no aparece en la lista de artistas confirmados por Univision, la cantante argentina tiene dos nominaciones en esta edición.

Además, la periodista de espectáculos Mandy Fridmann aseguró, durante una entrevista con Javier Ceriani, que Univision estaría buscando que Cazzu forme parte del espectáculo.

Según la periodista, la cadena tendría especial interés en conseguir que la cantante suba al escenario de Starlite el próximo 3 de septiembre. Hasta ahora, Univision no ha confirmado oficialmente que Cazzu vaya a presentarse.

Cazzu, Ángela Aguilar y Nodal ya habían evitado coincidir

La posibilidad de que Ángela, Nodal y Cazzu coincidan recuerda lo ocurrido en “Premios Lo Nuestro 2026”

En aquella edición, los tres aparecieron entre los nominados, al igual que Belinda, pero ninguno asistió a la ceremonia. En ese momento surgieron especulaciones sobre un posible encuentro entre las figuras.

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