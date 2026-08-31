El príncipe Harry y Meghan Markle buscan nueva casa tras su regreso a Reino Unido

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Harry y Meghan buscan nuevo hogar Foto: Shutterstock

El príncipe Harry y su pareja, Meghan Markle, están buscando un nuevo hogar tras su regreso a Reino Unido, según reportes de AFP.

Sería en un pintoresco rincón rural del suroeste de Inglaterra, el cual se ha convertido en un refugio de celebridades, el lugar elegido por la pareja para vivir.

Cabe señalar que fue en el año 2020 cuando ambos se trasladaron a California tras las críticas que realizó a la Familia Real.

Asimismo, el príncipe habría renunciado definitivamente a su casa de Windsor, que les había sido obsequiada por la entonces reina Isabel II.

En California vivían en un exclusivo barrio californiano de Montecito, pero, después de 6 años, están de regreso en el país europeo acompañados de sus hijos Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco.

La región de los Cotswolds, en la localidad de Burford, lugar en el que vivirán, es un sitio donde sus habitantes están acostumbrados a ver diversas celebridades sin inmutarse.

Así lo menciona el gerente de hostelería Joe Kind, de 25 años, quien dijo a AFP que las personas ven: “muchísimas caras realmente, realmente famosas”.

¿Cómo es el lugar dónde vivirán?

Los Cotswolds están atravesando una transformación, aunque es famoso por sus pueblos de piedra color miel que se encuentran repartidos por los condados de Gloucestershire y Oxfordshire.

Una zona donde los residentes locales acomodados son los que abundan, así como personas adineradas que son propietarios de una segunda vivienda que provienen de la capital londinense.

Pero, en los últimos años se ha reinventado como uno de los enclaves rurales más de moda del mundo, bautizado por los agentes inmobiliarios como los “Hamptons del Reino Unido”.

El regreso del príncipe sería por nostalgia

La ubicación del nuevo hogar de la pareja no se ha revelado con certeza, pero lo que se ha dado a conocer es que conservarán su residencia en Montecito, así como una casa en Portugal.

Por su parte, se informa que los hijos han sido inscritos en escuelas locales de su nueva vivienda.

AFP retomó las declaraciones del exjardinero de Highgrove, Charles Davis, de 65 años, quien mencionó que el regreso de Harry es porque se encontraba“nostálgico de su hogar”.

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