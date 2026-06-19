Anne Hathaway está embarazada, espera a su tercer hijo con Adam Shulman

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Anne Hathaway en premiere de “El diablo viste a la moda 2”, abril de 2026. Foto:AFP

La actriz Anne Hathaway compartió que se encuentra embarazada y a la espera de su tercer hijo junto a su esposo, el actor y productor Adam Shulman, con quien mantiene una relación desde hace más de una década.

La noticia la dio a conocer a través de un video en su cuenta de Instagram, donde muestra su pancita de embarazo.

En el video , que se musicalizó con la canción “Baby, I’m Yours“, de Barbara Lewis, aparece Anne Hathaway vestida de blanco y camina hacia el centro de una sala con los brazos cruzados, luego, muestra su embarazo con una sonrisa.

La actriz, de 43 años, tiene ya dos niños, Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, junto a Shulman, con el que se casó en 2012.

La publicación de Anne Hathaway ya supera los 2 millones de “Me gusta”.

En el pasado, Anne Hathaway sufrió un aborto y dificultades para quedarse embarazada

En 2024, Anne Hathaway explicó lo complicado que fue poder quedar embarazada por primera vez, incluso contó que en 2015, antes de su primer hijo, sufrió un aborto espontáneo.

También confesó que en ese tiempo se encontraba presentando una obra de teatro, donde interpretaba a una mujer que daba a luz.

“La primera vez no me funcionó. Estaba haciendo una obra de teatro y tenía que dar a luz en el escenario todas las noches”, dijo la actriz ganadora del Oscar a Vanity Fair, en 2024.

En el ámbito profesional, la actriz fue nombrada recientemente como la mujer más bella del mundopor la revista People.

Además, este año, Anne Hathaway ha mantenido una agenda apretada, pues participó en cinco filmes:

• “El diablo viste a la moda 2”

• “La Odisea”

• “El final de la calle Oak”

• “Verity”

• “El Diario de la Princesa 3”

Además, participó en el drama musical “Mother Mary” y en la miniserie “Fear Not”.

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