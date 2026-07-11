Anthony Hopkins lanzará su primer álbum de composiciones originales; Gustavo Dudamel lo dirige

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Anthony Hopkins sacará un disco de música clásica. Foto: AFP

Ell actor Anthony Hopkins sumará un nuevo logro a su trayectoria artística con el lanzamiento de “Life Is a Dream”, un álbum integrado por composiciones originales escritas a lo largo de más de seis décadas.

El ganador del Oscar de 88 años firmó un contrato con Decca Classics para publicar este proyecto, dirigido por el reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel.

El disco reúne obras creadas por Hopkins desde su juventud, aunque es reconocido mundialmente por su carrera en el cine, el actor toca el piano desde los cuatro años y comenzó a escribir música cuando era adolescente para producciones teatrales locales.

El primer sencillo del álbum es “Bracken Road”, una pieza perteneciente a la obra “1947: Suite para piano solo y orquesta”.

De acuerdo con la información difundida por el sello discográfico, la composición está inspirada en los recuerdos de infancia del actor en Margam, al sur de Gales, y busca retratar musicalmente los paisajes, prados y montañas que rodeaban el hogar donde creció durante la década de 1940.

Entre las demás composiciones incluidas en “Life Is a Dream” destacan “My Fatherland”, inspirada en melodías tradicionales galesas, además de piezas influenciadas por el cine y dedicadas tanto a su esposa como a una de sus sobrinas.

“La música fue mi primer deseo, mi primera vocación. He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas”, expresó Hopkins en un comunicado.

El actor también calificó como“el honor de mi vida” haber firmado con Decca Classics y agradeció la colaboración de la Orquesta Philharmonia, el violonchelista Gregorio Nieto, el pianista Sergio Tiempo y, especialmente, a Gustavo Dudamel por dar vida a sus composiciones.

Por su parte, Dudamel destacó que Hopkins es un artista cuya creatividad va más allá de la actuación.

“La misma profundidad de imaginación, humanidad y verdad emocional que ha caracterizado su extraordinario trabajo en el teatro y el cine está presente en su música”, señaló el director venezolano.

El álbum fue grabado en abril, en el Alexandra Palace de Londres, y también contó con la participación del Coro Bach y los Niños Coristas de la Catedral de Winchester, consolidando un proyecto que marca una nueva etapa artística para Anthony Hopkins.

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