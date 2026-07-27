Se definen las habitaciones y capitanes de La Casa de los Famosos

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Habitaciones de La Casa de los Famosos Foto: Getty

La Casa de los Famosos comenzó este 26 de julio y los habitantes de esta temporada se dividieron en tres habitaciones diferentes bajo los nombres de “Ibiza”, “Malibú” y “Tulum”.

Es por eso que aquí, en Unotv.com, te diremos quiénes dormirán en cada uno de estos cuartos, así como la identidad de los capitanes y del habitante cómplice del público, que fue revelado el mismo domingo del estreno.

¿Cómo se conformaron las habitaciones?

El reality de La Casa de los Famosos ya abrió sus puertas a todos los habitantes de esta nueva edición y el público ya realizó su primera participación en el programa.

Fue a través de una votación hecha en su canal de WhatsApp que se decidió quiénes serían los capitanes de habitación.

Karina Torres, Fede Vigevani y Aldo Rendón fueron los elegidos por los fanáticos, quienes, a través del azar, conformaron las habitaciones, que quedaron de la siguiente manera.

Cuarto Tulum (Karina Torres)

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa

Moisés Peñaloza

Cuarto Malibú (Fede Vigevani)

Masad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Cuarto Ibiza (Aldo Rendón)

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Yanet García

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Cabe destacar que, durante el ingreso de los habitantes a La Casa de los Famosos, se reveló que el capitán del cuarto Malibú, Fede Vigevani, en realidad será un habitante cómplice.

Esto significa que seguirá los retos impuestos por el público para complicar las cosas dentro del reality, el primero fue esconder el papel del baño.

¿Cuándo y dónde ver La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos tendrá una duración aproximada de 10 semanas y será transmitida por distintas señales de TelevisaUnivision, como Las Estrellas, Canal 5 y ViX, pues en cada uno de estos canales se podrán disfrutar las pregalas, postgalas y los resúmenes.

Mientras que las transmisiones 24/7, donde podrás ver todas las cámaras dentro de “la casa más famosa de México”, estarán disponibles a través de la plataforma ViX.

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