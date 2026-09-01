Asesinato de Tupac: declaran culpable a exlíder de pandilla casi 30 años después del crimen

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Exlíder de pandilla culpable del asesinato de Tupac Shakur Foto: Getty

El caso del asesinato de Tupac Shakur hace casi 30 años ya tiene un responsable, se trata del exlíder de pandilla de nombre Duane “Keffe D.” Davis, declarado culpable este 31 de agosto por un jurado popular de Las Vegas.

El juicio iniciado por la fiscalía acusa a Davis de asesinato en primer grado por orquestar el tiroteo en el que el rapero de 25 años perdió la vida en 1996. El hombre permanecerá arrestado hasta el 13 de octubre, fecha en que se dictará la sentencia.

El caso de Tupac Shakur

El asesinato de Tupac Shakur es uno de los más mediáticos dentro del mundo del hip hop en Estados Unidos, pues hubo muchas especulaciones a su alrededor e incluso ligado a otro caso de impacto como la muerte de The Notorious B.I.G.

Pero ahora un jurado de Las Vegas ha declarado culpable a Duane “Keffe D.” Davis de su asesinato, casi 30 años después de que ocurriera el crimen.

Fue el 13 de septiembre de 1996 que Tupac viajaba en un auto después de asistir a una pelea de box en el MGM Grand de Las Vegas cuando sufrió el ataque armado que le quitaría la vida días después a causa de las heridas.

Las investigaciones de ese momento apuntaron a Orlando Baby Lane Anderson, sobrino de Davis, pero nunca existió una acusación firme debido a su muerte en 1998.

Las confesiones de Duane Keffe D. Davis

La fiscalía utilizó declaraciones del mismo Duane “Keffe D.” Davis para poder acusarlo. Según la BBC, la primera ocasión en que Davis habló sobre el crimen contra Tupac fue en 1997, después de ser interrogado por el asesinato de Notorious B.I.G., en un caso muy similar al de Shakur con solo meses de diferencia.

En los registros se menciona que el hombre no tenía información sobre la muerte de Biggie, pero sí podía dar datos sobre el caso de Tupac si no se le incriminaba.

El fiscal Binu Palal utilizó estas citas en el caso donde menciona: “Un elemento constante en todas estas declaraciones es la ira visceral de Duane Davis hacia Tupac Shakur por haber agredido a su sobrino”, dijo Palal.

Cabe señalar que la defensa de Davis afirma que el libro había sido “ficcionalizado” para poder conseguir más ventas.

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