Artistas abandonan la gira de Ed Sheeran tras exclusión de Macklemore por apoyar a Palestina

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Ed Sheeran se queda sin teloneros y músicos para su gira | Foto: AFP

Tres artistas que fungían como teloneros de Ed Sheeran en su gira por Estados Unidos (EE.UU.), así como la banda que tocaba con él, abandonaron el tour luego de que el rapero Macklemore fuera apartado por sus comentarios a favor de Palestina durante el concierto del pasado 4 de septiembre en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

El cantante británico negó ser el responsable de retirar a Macklemore y afirmó que el promotor del tour tomó la decisión; el propio Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, aseguró que las expresiones del rapero constituyen un “discurso de odio“, por lo que no sería recibido para los conciertos del próximo 25 y 26 de septiembre.

¿Qué artistas se bajaron de la gira de Ed Sheeran?

Finneas, artista reconocido por su trabajo con su hermana Billie Eilish, anunció que dejaría de participar como telonero en los próximos conciertos de Ed Sheeran.

“Los artistas no deberían ser silenciados cuando levantan la voz por los oprimidos. Decidí retirarme de mis próximas fechas con Ed Sheeran. Estoy con Palestina y su gente”. Finneas

El irlandés Aaron Rowe también anunció su decisión de no participar en el tour del británico, a quien definió como su amigo y al cual agradeció por cambiarle la vida; sin embargo, enfatizó su apoyo hacia la opresión en Palestina.

“Como irlandeses, conocemos muy bien todo sobre el genocidio, la hambruna provocada y la ocupación violenta. No puedo apoyar a multimillonarios que usan su posición de poder para silenciar voces legítimas de quienes se levantan contra el genocidio de Israel“, escribió.

La banda irlandes Beoga, que acompañó al británico en su gira, también tomó la decisión de bajarse de los próximos shows, sumándose a su compatriota Aaron Rowe y argumenando el “silenciamiento” de Macklemore por parte de “grupos sionistas“.

“Estuvimos durante el discurso de Macklemore. Apoyamos su mensaje, así como casi todo el Metlife Stadium (…) Este episodio nos distrae del verdadero problema, más de mil palestinos fueron asesinados desde el reciente cese al fuego”. Beoga

Finalmente, el danés Lukas Graham recalcó su amor por Ed Sheeran, pero reiteró su compromiso y apoyo a favor de la causa palestina, por lo que prefirió ceder su participación en la gira estadounidense.

“Amo a Ed y agradezco todo lo que hemos pasado juntos. Eso no cambia. Pero no puedo continuar con el tour con las cosas como están. No estaré en las próximas fechas“, escribió.

¿Qué pasó entre Macklemore y Ed Sheeran?

Macklemore, que abría los conciertos del “Loop Tour“, gritó “¡Palestina libre!” durante los conciertos del pasado 4 y 5 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

“La decisión de que Macklemore saliera de la gira fue del promotor, no mía“, escribió Sheeran en una extensa publicación en Instagram.

Añadió que el contrato del rapero fue rescindido por el promotor, Messina Touring Group. Según el cantante británico, las sedes de la gira “comunicaron que cancelarían los espectáculos si él seguía como telonero“.

El lunes, Macklemore publicó que Ed Sheeran y su equipo no habían sido responsables de su salida de la gira.

Sheeran dijo que mantuvo largas conversaciones con los responsables de los recintos, incluido Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium de Boston. Pero añadió que no logró resolver la situación.

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