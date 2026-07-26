“Avengers: Doomsday”, “Ghost Rider” y “Black Panther 3”: ¿qué reveló Marvel en la San Diego Comic-Con?

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Foto: AFP

Marvel Studios sacudió la San Diego Comic-Con con un vistazo exclusivo de “Avengers: Doomsday”, que contó con la presencia de sus directores Anthony y Joe Russo, además de parte del elenco como Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal y otros integrantes de la esperada película.

Durante el panel, encabezado por Kevin Feige, presidente y productor de Marvel Studios, también se reveló la nueva cinta de “Ghost Rider”, protagonizada por Ryan Gosling, así como los primeros detalles de “Black Panther 3”, que será dirigida por Ryan Coogler.

“Avengers: Doomsday” reúne a sus héroes en el panel más esperado de Marvel

Tal vez el momento más esperado de la presentación de Marvel Studios en la San Diego Comic-Con fue el panel dedicado a “Avengers: Doomsday”.

Durante la presentación, los asistentes pudieron conocer un adelanto exclusivo de la película del Marvel Cinematic Universe (MCU), que reunirá a personajes de distintos universos para enfrentar una amenaza que pondrá en peligro su existencia.

Además, los fans recibieron máscaras y capas inspiradas en Doctor Doom, personaje que será interpretado nuevamente por Robert Downey Jr. dentro de la franquicia.

“Avengers: Doomsday” llegará a las salas de cine el 17 de diciembre de 2026 en México y promete convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos de Marvel.

Say “Doom!” 📸



The Avengers: Doomsday cast and filmmakers assemble in Hall H at #SDCC. pic.twitter.com/khrWBiCqOu — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Ryan Gosling será Ghost Rider en la nueva apuesta de Marvel Studios

Una de las mayores sorpresas se reveló cuando Kevin Feige confirmó que Marvel Studios trabaja en una nueva película de “Ghost Rider”, con Ryan Gosling como protagonista.

El actor apareció en el escenario junto al director Shawn Levy, quien estará al frente del proyecto, para revelar que la cinta ya se encuentra en desarrollo y tiene contemplado su estreno para 2028.

Aunque no hay más detalles sobre la historia ni sobre la versión del personaje que llegará a la pantalla grande, la incorporación de Gosling generó una de las reacciones más fuertes entre los asistentes, quienes esperaban desde hace años el regreso del “Espíritu de la Venganza” al cine.

El guion de la película estará a cargo de Jonathan Tropper, conocido por su trabajo en proyectos como “Star Wars: Starfighter”.

Ryan Gosling and Shawn Levy surprise Hall H. Ghost Rider, coming to theaters in 2028. 🔥 #SDCC pic.twitter.com/TXdshVAeCY — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Marvel presenta al nuevo Black Panther

La jornada de Marvel en Comic-Con también incluyó una revelación importante sobre “Black Panther 3”, próxima entrega de la franquicia ambientada en Wakanda.

El director Ryan Coogler subió al escenario para confirmar que volverá detrás de cámaras y anunció que la película llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028.

La sorpresa más grande llegó cuando Coogler presentó a David Jonsson, actor conocido por su participación en “Alien: Romulus”, como el nuevo portador del manto de Black Panther.

Además, Letitia Wright y Winston Duke estarán de regreso en sus respectivos papeles, dando continuidad a la historia de Wakanda.

Ryan Coogler introduces the new #BlackPanther, David Jonsson.



Black Panther 3 arrives in theaters December 15, 2028. #SDCC pic.twitter.com/npOXtW76UW — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Jon Bernthal habló de “Spider-Man: Brand New Day”

Marvel también aprovechó su presentación para mostrar novedades de “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva película protagonizada por Tom Holland.

El actor Jon Bernthal apareció como invitado especial para hablar de su regreso como Frank Castle, mejor conocido como The Punisher, dentro de la historia del héroe arácnido.

Durante el panel se mostró un adelanto exclusivo para los asistentes, aumentando la expectativa por la cinta que llegará a los cines el 29 de julio de 2026.

Jon Bernthal crashes Hall H to show an exclusive new clip from Spider-Man: Brand New Day, in theaters July 31. pic.twitter.com/lkhDFPKXRs — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Con estas revelaciones, Marvel Studios dejó claro que su futuro estará marcado por grandes regresos, nuevos protagonistas y personajes que ampliarán los límites de su universo cinematográfico.

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