GIFF 2026: un encuentro de talento, corazón y esperanza para el cine

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Elenco película “Terapia Familiar”. Foto: Alberto Estrada

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) 2026 volvió a consolidarse como uno de los escaparates más importantes para el cine nacional e internacional.

Durante esta edición, el encuentro cinematográfico reunió más de 200 producciones provenientes de 55 países, convirtiéndose en un espacio donde directores, actores y productores presentaron historias que reflejan distintas realidades, emociones y visiones del mundo.

A lo largo de varios días, las salas de exhibición y los emblemáticos recintos de Guanajuato se llenaron de espectadores que disfrutaron de películas de todos los géneros, además de encuentros con sus creadores, quienes compartieron el proceso creativo detrás de cada proyecto y los retos que enfrentaron para llevar sus historias a la pantalla grande.

Historias que conectaron con el público

Una de las cintas que más conmovió al público reunido en el Teatro Juárez fue “Terapia familiar”, dirigida por Mariana González. La cineasta reveló que la idea de este proyecto nació hace una década y que su principal intención fue retratar las complejas dinámicas familiares cuando los hijos llegan a la edad adulta, un momento en el que las relaciones cambian y salen a flote emociones que muchas veces permanecen ocultas.

El estreno estuvo acompañado de una gran carga emocional. González confesó que los nervios fueron tan intensos que prefirió no permanecer dentro de la sala durante la proyección.

Sin embargo, al finalizar la función recibió comentarios positivos del público, lo que fortaleció su deseo de que la película encuentre pronto un lugar en el circuito comercial para llegar a más espectadores.

La historia de México vista con inteligencia artificial

Otro de los trabajos que despertó gran interés fue el documental “La bola”, del realizador Alfonso Coronel, una propuesta que ofrece una mirada distinta a la Revolución Mexicana al presentar imágenes históricas restauradas y colorizadas mediante el uso de tecnología de inteligencia artificial y software especializado.

Para desarrollar este ambicioso proyecto, Coronel recurrió al material del Archivo General de la Nación y a un proceso de restauración digital que permitió acercar este episodio histórico a las nuevas generaciones desde una perspectiva más cercana y visualmente impactante. El director espera que el documental también pueda convertirse en una herramienta de difusión educativa.

La narración del largometraje estuvo a cargo de la actriz ganadora del Premio Oscar, Yalitza Aparicio, quien aceptó participar con entusiasmo desde el inicio del proyecto.

Coronel explicó que, desde la concepción del documental, siempre imaginó que fuera la oaxaqueña quien guiara al público a través de esta historia, por lo que su participación representó un sueño cumplido para todo el equipo.

Alfonso Coronel, director de “La bola”. Foto: Alberto Estrada

El cine explora los miedos de crecer

La diversidad de propuestas fue una de las principales fortalezas del GIFF 2026. La comedia y el drama encontraron un lugar importante dentro de la programación, pero el horror también logró conquistar al público con “Quince”, una película que aborda de manera original los temores que acompañan la adolescencia y el complejo proceso de crecer.

Su codirector, Yossy Zagha, explicó que la película busca explorar los miedos, inseguridades y cambios emocionales propios de esa etapa de la vida, además de demostrar que vale la pena arriesgarse para contar historias diferentes que conecten con nuevas generaciones.

Por su parte, la protagonista Greta Marti aseguró que el filme deja importantes reflexiones para el público joven, especialmente sobre las decisiones que se toman durante la adolescencia y cómo estas pueden marcar el rumbo de la vida y traer consecuencias inesperadas.

Elenco y director de la película “Quince”. Foto: Alberto Estrada

Historias personales que llegan a la pantalla

Otra de las producciones que emocionó a los asistentes fue “Para que no se te olvide”, dirigida por Marcela Jabes. La película fue realizada en tan solo 15 días, con un presupuesto limitado, pero con un enorme compromiso artístico y humano por parte de todo el equipo.

La directora compartió que la historia surge de experiencias profundamente personales y de la necesidad de reencontrarse consigo misma a través del cine.

La película sigue la vida de una joven de 20 años que documenta distintos momentos de su existencia mediante una cámara, construyendo un archivo íntimo de recuerdos que habla sobre la memoria, la identidad y el paso del tiempo.

Elenco de la cinta “Para que no se te olvide”. Foto: Alberto Estrada

Un festival que impulsa nuevas voces del cine

Más allá de las alfombras rojas y los estrenos, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato volvió a demostrar que es un punto de encuentro para las nuevas voces del cine y para realizadores consolidados que buscan compartir sus historias con el público. Cada función representó años de trabajo, esfuerzo y perseverancia por parte de sus creadores.

Los directores entrevistados por Unotv.com coincidieron en que festivales como el GIFF son fundamentales para impulsar el talento, abrir puertas a nuevas oportunidades y acercar sus películas a públicos que, de otra manera, difícilmente podrían conocerlas.

También reconocieron que, aunque estrenar una película representa la culminación de un largo proceso, cada exhibición marca apenas el inicio de un nuevo camino con la esperanza de que sus historias encuentren un lugar en la memoria de los espectadores.

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