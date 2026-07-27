Regina Orozco recuerda a Marisa Paredes en el GIFF: “Trabajé con una gran diva”

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Regina Orozco compartió recuerdos de la actriz española. Foto: Alberto Estrada

En el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), Regina Orozco recordó con admiración y cariño a la primera actriz española Marisa Paredes, con quien compartió créditos en “Profundo Carmesí” (1996), dirigida por Arturo Ripstein.

Durante el homenaje póstumo de Marisa Paredes, quien murió en 2024, la intérprete destacó no solo su enorme talento, sino también la calidez humana que la distinguía.

Orozco describió a Paredes como una auténtica diva, tanto dentro como fuera del set, aunque aseguró que detrás de esa imagen había una mujer entrañable.

“Hablaba como diva, se comportaba y pedía todo como diva, pero con un corazón muy, muy encantador. Tenía una picardía, algo muy especial”, dijo.

La actriz recordó que, al momento de filmar, Marisa Paredes se transformaba por completo al interpretar a su personaje. “Cuando la veía a los ojos, actuando desaparecía ella. Fue una súper experiencia trabajar con ella”, aseguró.

Regina también reveló que durante el rodaje nació una amistad entre ambas y que, gracias a la actriz española, tuvo la oportunidad de conocer al director Pedro Almodóvar.

“Trabajamos las dos con Arturo Ripstein y nos volvimos buenas amigas. Me faltó más tiempo para platicar porque luego me fui a vivir a España. Ella me presentó a Almodóvar y demás”, señaló.

Entre los recuerdos más entrañables de la filmación, Orozco compartió la singular indicación que le dio Arturo Ripstein para rodar la escena en la que su personaje asesina al de Marisa Paredes.

“Me dijo: ‘Empieza en tu mente a cantar un vals’. Ella estaba rezando y yo iba contando el compás hasta dar el golpe”, comentó.

La actriz también evocó con humor la escena en la que debía embalsamar el cuerpo del personaje de Paredes, pues los nervios le jugaron una mala pasada durante la grabación.

“Se me empezó a olvidar el texto y ella estaba ahí, completamente inmóvil, haciéndose la muerta. Me puse muy nerviosa y luego hasta le pedí disculpas al cielo”, recordó.

Orozco aseguró que trabajar junto a Marisa Paredes fue uno de los grandes privilegios de su carrera y destacó la disciplina y profesionalismo con los que la actriz española enfrentaba cada escena.

La actriz fue la encargada de dar algunas palabras en el Teatro Juárez donde estuvo presente el director español Luis Miñarro, quien dirigió a Marisa en “Emergency exit”, último trabajo que realizó la actriz antes de morir en 2024.

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