Aylín Mujica abre su corazón y habla, por primera vez, de la muerte de su hijo

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Aylín Mujica habla sobre la muerte de su hijo Foto: Getty

Aylín Mujica concedió una entrevista donde abordó el fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez, de 31 años.

La muerte del joven, también conocido en el medio musical como MAAHEZ, fue dada a conocer por su padre, Osamu Menéndez, el 17 de julio, quien en un mensaje explicó: “Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en avión a buscar su cuerpo”.

Aylín Mujica habla sobre el fallecimiento de su hijo

Aylín Mujica tomó la decisión, tras el fallecimiento de su hijo, de conceder una entrevista para sus compañeros de Telemundo, esto para aclarar situaciones que se han mencionado en torno a la muerte del joven músico.

“Darle fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que pueda pasarle a una mujer, a un ser humano, y contar las cosas como son para que no sigan existiendo tantas palabras que estaban fuera de lugar o acontecimientos que no sucedieron”. Aylín Mujica

En los fragmentos de la charla mostrados en el programa Hoy Día, Aylín explica cómo fue que recibió la noticia: “Yo no podía, yo estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas, diciendo: ‘No lo entiendo, no entiendo, no entiendo’, mis amigas dando gritos en el teléfono y yo tratando de mantener la calma en medio del aeropuerto de Panamá”, mencionó en la conversación.

La actriz y personalidad de la televisión asegura que durante ese momento el mundo se detuvo, mientras ella estaba en una silla del aeropuerto llorando.

“Yo digo: ‘Si yo fuera una mala mamá quizá me lo mereciera’, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer. Para mí es más importante ser madre que ser mujer. No tengo pareja porque siempre me concentré más en mis hijos que en mi carrera”.

Por su parte, Francisco Mujica, padre de Aylín, explicó a TVNotas que la causa aparente del fallecimiento fue una complicación de salud derivada de una neumonía

El joven presentó malestares, pero pese a esto viajó a la isla de Barbados, donde le diagnosticaron neumonía, la cual le causó dos infartos. Los médicos intentaron reanimarlo, pero no lo lograron, explicó su abuelo.

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